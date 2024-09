Tres años más tarde 'Bruja Escarlata y Visión' sigue siendo artífice de una de las decisiones más incomprensibles de continuidad de Marvel

Nota: El texto contiene spoilers de 'Bruja Escarlata y Visión'

Parece que ha pasado una década desde que llegara 'Bruja Escarlata y Visión', pero solo han sido tres años. La primera gran serie televisiva de Marvel Studios se postulaba como una continuación emocional para Wanda tras 'Infinity War', y lo hacía con la historia más meta de la marca hasta ahora, una carta de amor a la televisión y de paso, a la historia del personaje.

El resultado fue una serie emotiva y juguetona, aunque para algunos, quizás demasiado juguetona. A las películas mentales que los fans se montaron con la supuesta llegada de Mephisto (porque por qué no) se unió el deseo de que la serie indagara aún más en el lore del cómic. Por ejemplo, ¿dónde estaba Mercurio?

Con los rumores del multiverso llegando al MCU cada vez más presentes, el sorpresón fue encontrarse con que el final del quinto episodio no solo traía de vuelta a Mercucio, y no solo no era Aaron Taylor-Johnson, sino que era nada menos que Evan Peters, el Mercurio… del universo X-Men de Fox. Una bombillita se encendió en la mente de todo el mundo en ese momento: Multiverso.

Durante cuatro episodios de la serie todos creímos que ese era el caso. El Pietro de Evan Peters era todo un atrevimiento de Marvel y un chiste meta divertido, vistiendo incluso la ropa clásica del personaje y resultando familiar, pero no mucho, a Wanda.

Cuando en el capítulo final se revela que había sido Agatha, "¿quién si no?", la artífice del juego mental que había puesto patas arriba del pueblo, el momento de la verdad fue descubrir que entre sus residentes se encontraba Ralph Bohner, un chaval normal y corriente, con ninguna relación con Wanda, que simplemente resultaba estar interpretado por Evan Peters.

Un modus operandi francamente extraño para Marvel

Si en todos sus años de historia Marvel nos ha enseñado algo es que es extraordinariamente celosa con su canon. Los actores son sinónimos de sus actores hasta un punto casi religioso. Hace unos meses, el estudio decidió cambiar todos sus planes de futuro en vez de simplemente hacer recast de Jonathan Majors como Kang.

Solo muy al principio de su recorrido la compañía se atrevió con cambios de actores como el de Ed Norton a Mark Ruffalo como Hulk, o Terrence Howard a Don Cheadle como Máquina de Guerra. El estudio fue además uno de los primeros en capitalizar los rejuvenecimientos digitales (Tony Stark en 'Civil War') para que no dejásemos de mirarles la cara a sus actores habituales.

La decisión de Peters fue chocante porque hasta ese momento el estudio nunca había sido tan descarado en usar un actor con valores puramente nostálgicos y sin dar nada a cambio. A día de hoy el panorama no ha cambiado mucho, hasta el punto de que la también sorprendente vuelta de Downey Jr. como Doctor Doom es inconcebible para fans, completamente convencidos de que hay gato encerrado en la continuidad de la saga.

