Los fans aun no tienen claro si el coche de Oz en 'El Pingüino' es un error de continuidad con la película anterior o una brillante decisión de personaje

Dicho por Sofía Falcone desde el mismo piloto, el vehículo que conduce Oz en 'El Pingüino' no es precisamente sutil. Ese Maserati violeta se ha ganado buena parte del protagonismo de la serie además de la adoración de muchos, pero su presencia también puede ser confusa para los que vieron 'The Batman'.

Porque precisamente en aquella película, y en una de las secuencias más emblemáticas además, el Pingüino tiene una persecución con Batman que destroza su coche al borde del siniestro ¿Cómo es posible entonces que ocurriendo apenas días más tarde de los eventos de la película Oz tenga un coche idéntico al de la película original y además intacto?

La primera posible respuesta es evidente: igual que Batman tiene su Batmóvil, Oz tiene su coche insignia del que no piensa deshacerse. Que el color violeta no te distraiga, ese coche no es ningún vehículo exclusivo de diseño, sino un Maserati Quattroporte, algo de lo que la prensa ya se hacía eco tras el lanzamiento de la película.

El problema es que el coche que aparece en 'El Pingüino' no es el mismo. No es que no sea el mismo físicamente, es que no es el mismo modelo. Un fan en Reddit con ojo avizor ha resaltado que el vehículo de la serie es en realidad un Maserati Ghibli, concretamente uno del 2020. Y es algo que algún medio ha mencionado también. Para los que no sean fan del automóvil, la parrilla frontal es el elemento más diferencial entre ambos modelos.

El post de Reddit también genera un debate propio. Mientras el que posteó el montaje original (en la foto de arriba) considera que la versión que vimos en la película es otro Maserati Ghibli solo que más antiguo (la versión del 2013), otros usuarios corroboran reportes anteriores de la prensa de que se trata de un Quattroporte.

Y aquí viene un detalle interesante. El Ghibli de Maserati siempre ha sido considerado como una gama algo inferior al Quattroporte, que es más grande y más caro. A finales de 'The Batman', Oz no solo pierde su coche, también dinero y parte de su reputación por las operaciones fallidas y los encontronazos con el héroe. Aunque esto entra en el terreno de la especulación y no hay detalles oficiales al respecto, sería interesante pensar que a la hora de adquirir un nuevo vehículo optase por una versión más barata que aun así es tan parecida que le permitiese dar la impresión de que sigue teniendo la misma posición de poder.

Claro que esto sería un detalle tan extraordinariamente sutil que cabe volver a la pregunta inicial ¿está intentando la serie hacer pasar ambos modelos de Maserati por el mismo? Si es el caso la jugada ha salido bien. Ambos vehículos son muy parecidos y la mayoría de espectadores no se daría cuenta. Pero también estarían incurriendo por tanto en un error de continuidad, ya que no podría ser el mismo coche reparado de la película anterior.

