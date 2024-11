La creadora de 'Agatha, ¿quién si no?' desvela por qué no hay escena postcréditos y cómo estuvo a punto de aparecer otro de los Jóvenes Vengadores

Vaya viaje nos ha dado el aquelarre de brujas de Agatha Harkness en 'Agatha, ¿quién si no?' (Agatha All Along). La última serie de Marvel terminó la semana pasada y, al contrario que otras de las que hemos visto en Disney+, en esta ocasión no hemos tenido ni una escena postcréditos.

Y es que, tradicionalmente, gusta en Marvel Studios darnos una minivisión del futuro del UCM (la de la última serie, 'Echo', mostraba al Kingpin planteándose ser alcalde)... o, al menos, darnos una pequeña golosina para cerrar la aventura. Esa, además, era la intención de Jac Schaeffer, la creadora y showrunner de la serie, que ha desvelado la razón por la que no hemos tenido dicha escena.

¿La razón? Marvel no quería. Así lo explica Schaeffer hablando con Entertainment Weekly:

«Escribí unas cuantas escenas postcréditos, tal como he hecho en cada proyecto Marvel en los que he trabajado, porque es la cosa que cambia la mayoría y perdura como un signo de interrogación hasta que finalmente te enfrentas a ello. Al final, fue decisión de Marvel el no tener un agregado en esta serie.»

Hulklingueando

No es, de hecho, la única negativa de Marvel ya que la guionista ha desvelado que, efectivamente, la idea original es que el novio de Billy Kaplan (Joe Locke) fuese Teddy Altman, Hulkling, el metamorfo miembro junto a Wiccan y compañía de los Jóvenes Vengadores.

No obstante, ante la negativa de Marvel desde la serie decidieron que el personaje interpretado por Miles Gutierrez-Riley se llamase Eddie, nombre sospechosamente parecido, como homenaje a una persona querida en la sala de guionistas:

«Hubo conversaciones preliminares [sobre Hulkling]. [Eddie] iba a ser llamado Teddy porque estábamos mirando el arte y pensamos sobre ello. Esa fue una decisión de Marvel no tenerle como Hulkling a efectos de nuestra serie. Dentro de nuestra serie, no es Hulkling pero cambiamos a Eddie porque se llama como una persona importante para la sala de guionistas. No quisimos tomar el pelo a los fans, fue uno de esos tributos cariñosos a alguien que nos importa.»

Por otro lado, según desvelan en exclusiva desde Variety, desde Marvel Studios parecen decididos a que la serie compita en los premios en las categorías de comedia. Lo cual, además, abre la puerta a que desde la compañía piensen en la posibilidad de una segunda temporada. Las cifras de audiencia dadas por Disney, de hecho, podrían servir de excusa para ello.

Desde luego, Schaeffer considera que «la gente puede esperar más de Billy y Agatha en algún lado del MCU». Y, desde luego, existe esa promesa en el final de la serie.

