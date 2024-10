"El diablo no quiere que filmemos". El rodaje de un clásico del terror tuvo tantas desgracias que pensaron que estaba maldito

No es extraño lo de que una película de terror sufra extraños y trágicos eventos durante su producción. Clásicos como 'El exorcista' o 'Poltergeist' han sufrido de esto mismo. Pese a no creer necesariamente en las supersticiones, el equipo de 'La profecía' se lo pensó dos veces antes de comenzar la producción, con uno de los ejecutivos de marketing, Bob Munger, advirtiendo de que "el diablo no quiere que filmemos esa película", pese a que él mismo había propuesto hacerla en primer lugar.

Contando la historia del nacimiento del Anticristo, la película no se alejó en ningún momento de su carácter controvertido y blasfemo. No en vano quiso estrenarse el 6 de junio de 1976, y daría comienzo a una saga que quería poner en pantalla al mismo diablo, con por supuesto la oposición de grupos religiosos de la época.

Pero para cuando llegó el estreno, parte del propio equipo ya estaba convencido de que se enfrentaban a fuerzas paranormales. Hubo dos casos de casi muertes dentro del equipo días antes del rodaje. Mace Neufeld, uno de los productores de la película, hizo el check-out temprano de su hotel londinense justo la mañana antes de que fuera bombardeado por el IRA, mientras que Gregory Peck, el actor protagonista, canceló a última hora un vuelo que se estrelló y acabó con la vida de todos los pasajeros.

El vuelo que sí llegaría a coger Peck fue golpeado por un rayo. David Seltzer, el guionista, experimentó lo mismo justo días más tarde. Ya en el rodaje los sucesos no pararon. Una escena de la película incluye una visita al parque con animales en la que tienen que mostrarse violentos tras la cercanía a Damien. Un día después de rodarse la escena, uno de los guardas del zoo murió a causa de los ataques de un león.

El evento más escalofriante llegaría casi un año después del rodaje. Cuando conduciendo por Holanda con su asistente Liz Moore de camino a otro rodaje, John Richardson (diseñador de efectos especiales) tuvo un violento accidente del que salió herido. Su asistenta, sin embargo, murió decapitada tras el impacto de la rueda del otro coche. Un año antes Richardson había tenido que simular una decapitación para la película.

Con seis películas en la saga, la sombra de estos eventos seguía puesta sobre cada nueva producción, llegando a haber reportes de eventos inexplicables en otros rodajes. En la recientemente estrenada 'La Primera Profecía', su protagonista Nell Tiger Free declaró asustarse mucho cuando tras terminar de grabar el crucifijo en el cuello de su compañero de escena se rompió por la mitad y cayó al suelo.

En Espinof | El escandaloso detalle de 'La primera profecía' del que nadie se ha percatado, un lascivo plano explícito que ya puede verse en Disney+

En Espinof | Las 11 mejores películas de terror de 2024... por ahora