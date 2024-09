El himno nacional chino viene de una película de hace casi cien años de la que nadie se acuerda ya

"¡Marchando! ¡Personas de todas las nacionalidades heroicas! El gran Partido Comunista nos guía continuando la Larga Marcha, millones con un solo corazón dirigido a un mañana comunista". Bueno, podría seguir, pero ya os hacéis una idea del tono de 'La marcha de los voluntarios', el himno comunista que lleva sonando en China desde 1949, cuando se convirtió en provisional... y que con el tiempo se convirtió no solo en oficial, sino que entró dentro de la Constitución. Y todo empezó, como las mejores historias, con una película.

De la realidad al cine y de vuelta a la realidad

24 de mayo de 1935. China está gobernada por el KMT, un partido nacionalista que, siete años antes, y liderados por Chiang Kai-shek, unificó el país y terminó con la Era de los Señores de la Guerra. Originalmente, el Partido Comunista les apoyaba formando un frente unido hasta que, en 1927, el KMT decidió purgarles y acabar con ellos en una matanza en la que más de cien personas del partido acabaron heridas y más de treinta muertas. En este ambiente de disputa, estalló una Guerra Civil que duraría hasta 1949 (con una pausa donde se unieron para evitar la invasión japonesa).

Se suele creer que en periodos de guerras todo se para y los ciudadanos solo piensan en la guerra, pero lo cierto es que la gente intenta hacer vida normal. Y como parte de ésta, está ir al cine. Durante estos años, era común que en la cartelera del país se estrenasen películas propagandísticas de uno u otro lado, con títulos (traducidos al inglés para una mejor comprensión) como 'Spring Silkworms' o 'The big road', que hacían hincapié en la lucha de clases y se centraban en la gente normal del día a día. En este contexto se proyectó por primera vez 'Children of troubled times'.

El título original, si tenéis curiosidad, es 'Feng yun er nü' y la película en sí trata sobre un poeta llamado Xin Baihe que va a Shanghai con su amigo Liang. Mientras este se apunta a la resistencia para luchar contra los invasores japoneses, Xin prefiere dedicarse al amor con una viuda de estilo occidental. Sin embargo, cuando su amigo muere en el campo de batalla, el poeta decide unirse a la guerra, como debería haber hecho desde el principio. Puede parecernos algo naíf y obviamente propagandístico, pero lo cierto es que se convirtió en todo un éxito.

A marchar, voluntarios

Durante esta etapa, los comunistas y los nacionalistas trataban de apoderarse de tantas productoras de cine como pudieran. En particular, esta película fue creada por la Diantong Film Company, que tan solo llegó a hacer cuatro películas antes de desaparecer, en gran parte por la presión constante del KMT. No es de extrañar: el equipo era claramente comunista, empezando por el propio autor de la historia, Tian Han, que fue detenido poco después de proyectarse por primera vez.

Han fue también el autor de la letra del tema principal de la cinta, 'La marcha de los voluntarios', que estaba cantada por Gu Menghe y Yuan Muzhi, y fue grabada en un disco por Pathé Records (que, por cierto, ahora forma parte de EMI). Se dice, de hecho, que tuvo que escribir la letra en papel de tabaco y llevarlo escondido para que nadie lo pillara, pero no hay pruebas para corroborarlo y a priori se trata tan solo de una leyenda urbana.

Lo que sí es cierto es que, cuando la Guerra Civil terminó en 1945 y llegó el momento de elegir un himno para el país, no fueron pocos los que pensaron en este tema, que se había popularizado durante la guerra. De hecho, en 1941 fue incluso grabada en inglés en un disco cuyos beneficios fueron a parar a la resistencia china. No fue fácil elegirla, de todas maneras, porque el comité que debía elegirlo recibió 694 partituras y letras. Sin embargo, una vez Mao Zhedong dio su visto bueno, ya no había más que decir.

Es más, como el cine invita al cine, en 1959, justo en el décimo aniversario, se produjo 'Nie Er', un biopic sobre la composición musical del himno (que fue obra de Nie Er, como su propio título indica), y cuarenta años después, para celebrar las cinco décadas, se estrenó 'The national anthem', que repasaba cómo se hizo y, por cierto, fue un absoluto fracaso. ¡Ah! Si tienes curiosidad y quieres ver la película que lo empezó todo, 'Children of troubled times' está completa en YouTube. Eso sí, sin subtítulos. Así podrás decir eso de "No entiendo nada, parece que hablen en chino".

