Los Monty Python no lograban triunfar en Estados Unidos. Acabaron demandando a una de las mayores cadenas del país

Al contrario de lo que pasó años antes con The Beatles, el aterrizaje de una troupe tan mítica de la comedia como los Monty Python en Estados Unidos tuvo más de uno y dos contratiempos. De hecho, a los cómicos le costó bastante proyectarse fuera de las islas británicas por lo menos con sus primeros trabajos.

Y es que el humor absurdo y surrealista propio de la troupe ya de por sí rompía moldes en Reino Unido, la propuesta de su 'Circo volador' (Monty Python's Flying Circus) era demasiado para el público estadounidense. De hecho, la distribuidora televisiva que se hizo con los derechos de emisión del programa de sketches no dudó en tildarlo de "demasiado británico".

Desafortunadamente, la gente de Time-Life Television (que distribuía varias series y programas de BBC a cadenas locales) tenía antecedentes para corroborar esa afirmación: la antología 'And Now For Something Completely Different' fracasó estrepitosamente en taquilla en 1971; en 1973, su participación en 'The Tonight Show' donde les pidieron hacer media hora de sketches fue recibida por un público impasible.

«Era como en la película de 'Los productores'», aseguraría años después Eric Idle comparando su actuación con el comienzo de 'Primavera en Hitler', «todo el público estaba con la boca abierta». Cero risas. Un duro golpe, ya que venían de triunfar entre el público canadiense, pero que para bien o para mal no se conservan grabaciones.

El circo tambaleante

Estos tropezones hizo que la emisión de 'El circo volador de los Monty Python' pasase bastante desapercibida. De hecho, se empezó a emitir en una cadena local afiliada a la televisión pública (PBS) en Dallas, Texas y poco a poco se fue expandiendo por otras cadenas locales. Empezó el boca-oreja y cuando llegó 'Los caballeros de la mesa cuadrada' ya tenía cierta condición de fenómeno de culto.

Esto llamó la atención a una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, ABC. Era la gran oportunidad del programa de convertirse en algo mainstream al emitirse por primera vez por toda la nación. Sin embargo, a la cadena le preocupaba algunas partes de contenido, las que pudieran ser algo subidas de tono, macabras e irreverentes. Así que tiró de tijera.

El acuerdo que tenía la cadena era para la emisión, aparentemente, de los seis episodios de la temporada 4, emitida en 1974 en Reino Unido. La cadena quería embutirlos de tres en tres para formar dos antologías de 90 minutos, publicidad incluida. Así que "no tenían más remedio" que recortar aquello que les molestaba y al final dejaron un total de 22 minutos del material original fuera.

Esto, como podéis suponer, puso en pie de guerra a los Monty Python que interpusieron una demanda para demandar, valga la redundancia, que se restaurase a la versión original y evitar, de paso, que se emitiese el segundo especial, programado para semanas después. No era por dinero, era por integridad artística.

El juez les dio la razón. Para el juez Morris E. Lasker, ABC les había robado "su brío iconoclasta". Sí, por contrato ABC tenía permitido legalmente editar (y mutilar) la serie y de hecho así lo hizo, pero el juicio obligó a poner una cartela en el segundo especial y prohibió la redifusión de dichos especiales. A partir de entonces solo se podrían emitir los episodios íntegros.

En Espinof | Las mejores series de comedia en streaming

En Espinof | Cómo George Harrison salvó la mítica comedia de los Monty Python