'La vida de Brian': cómo George Harrison salvó la mítica comedia de los Monty Python

La Semana Santa es sinónimo de muchas cosas, pero una de las más recientes es ‘La vida de Brian’, la genial comedia de los Monty Python estrenada en 1979. Sin embargo, a punto estuvo de no serlo, ya que el mítico grupo cómico estuvo a punto de no poder hacer la película y solamente la intervención de George Harrison permitió que la película siguiera adelante.

Los problemas llegaron un año antes, con todo listo para comenzar el rodaje. Fue entonces cuando Bernard Delfont, director ejecutivo de EMI por aquel entonces, leyó el guion que la compañía había adquirido y decidió retirar la financiación necesaria para poder hacer ‘La vida de Brian’ apenas un par de días antes del inicio de las grabaciones. Le pareció que era blasfemo y no quiso meterse en problemas, así que decidió lavarse las manos y abandonar a los Monty Python a su suerte.

La milagrosa intervención de George Harrison

Por si la situación no fuera ya de por sí lo suficientemente problemática, los Monty Python ya habían empezado a gastar el dinero que se les había prometido y ya había gente en Túnez dejándolo todo a punto para ponerse manos a la obra. Todo apuntaba a desastre histórico -a fin de cuentas eso que habían gastado tenía que salir de alguna parte- y película sin poder hacerse, pero fue entonces cuando entró en escena Harrison.

El antiguo componente de Los Beatles llevaba años siendo fan de los autores de ‘La vida de Brian’, llegando a mandar en su momento una carta a la BBC tras la emisión del primer capítulo de ‘Monty Python’s Flying Circus’ en 1969 declarándose fan del programa. Ellos no llegaron a recibirla tal y como aclaró Michael Palin años después, pero varios integrantes del grupo iniciaron una amistad con Harrison poco después y fue Eric Idle quien pensó en pedirle ayuda como medida a la desesperada al ser la persona más rica que conocía.

Harrison tardó bien poco en reaccionar tras recibir la noticia, pues tuvo además la oportunidad de leer el guion y quedó encantado. Pronto se puso en contacto con su mánager en Estados Unidos y ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor que podían haber era financiar ‘La vida de Brian’ ellos mismos. Eso le llevó a rehipotecar su casa para conseguir un préstamo de 5 millones de dólares con el que cubrió todos los costes de la película.

Además, para hacerlo creó su propio productora: HandMade Films, compañía que después también participó en títulos como ‘El largo viernes santo’, ‘Los héroes del tiempo’, ‘Shamghai Surprise’ o ‘Lock & Stock’. Nada de eso hubiese sido posible sin el enorme éxito de ‘La vida de Brian’, película que Harrison financió “porque quería verla”.

La puya a Delfont

Una vez salvado un problema que estuvo a punto de tumbar la película, los Monty Python no pudieron resistirse a incluir una broma a costa del propio Delfont en la escena final de la película. Seguro que todos recordáis la secuencia de la crucifixión y cómo todo acaba al ritmo de la ya mítica canción ‘Always Look on the Bright Side of Things’, pero ahora tenemos que irnos justo al final de la misma, ya con los títulos de crédito avanzados

Durante los últimos instantes de la canción se puede oír lo siguiente “¿Quién crees que paga por esta basura? Nunca van a recuperar el dinero. Le dije a Bernie que nunca iban a recuperar el dinero.” Una puya directa a Bernard Delfont -y seguramente también al responsable de avisarle para que cambiase de idea en el último momento-, el responsable de que casi nos quedásemos sin poder ver ‘La vida de Brian’.

Por suerte, al final tuvimos final feliz gracias a George Harrison, quien además contó con un pequeño cameo en 'La vida de Brian'. Que algunos creen que hoy sería imposible hacer una película como ‘La vida de Brian’, pero en su momento también estuvo a punto de serlo.