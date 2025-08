Francis Ford Coppola confiesa por qué rodó una de las películas de ciencia ficción más ambiciosas de la historia. “Tengo dinero, fama y oscars. Sólo quiero divertirme”

La gente de mi entorno que ha podido ver 'Megalópolis' en su totalidad coincide, casi por mayoría aplastante, en que lo último de Francis Ford Coppola es algo parecido a mirar un accidente: es grotesca, incómoda y cinematográficamente desagradable, pero la curiosidad morbosa inherente al ser humano hace complicado apartar la mirada de ella.

Yo, personalmente, y no soy en absoluto de dejar las películas a medias, no he sido capaz de pasar de su media hora, pero hay algo que va a hacerme volver al demencial universo de la suicida producción valorada en 120 millones de dólares. Se titula 'Megadoc', está dirigido por Mike Figgis —'Living Las Vegas'— y es un documental que explora el proceso creativo y el rodaje del largometraje de marras.

Coppola just wanna have fun

Además de la sinopsis oficial de la cinta, que os dejaré más abajo, si hay algo que ilustra a la perfección lo que podemos encontrar en 'Megadoc' es la frase, proferida por el propio Coppola, con la que arranca el escueto pero revelador teaser que corona estas líneas y en la que el cineasta explica sus motivos para gastarse el dineral que se gastó en un proyecto que, recordemos, estuvo autofinanciado:

"Tengo dinero, ya tengo fama, ya tengo Oscars. ¿Sabes por qué hago esta película? Por diversión. Quiero divertirme".

En una nota de prensa, el director dio más pistas sobre la naturaleza del documental:

“El gran cineasta Mike Figgis grabó el making of de Megalópolis tal y como él lo vió. Curiosamente, hay muchas interpretaciones de lo que realmente ocurrió, y todo está en el documental, aunque el documental no siempre dice cuál es cuál. Le corresponde al espectador observar e interpretar”.

Por su parte, Figgis aseguró que Coppola le dio “acceso total, incluido el increíble material de archivo que ha acumulado de las múltiples lecturas del guion a medida que fue cambiando de versión. Tuve libertad prácticamente total para moverme a mi antojo. El reparto fue muy abierto respecto a la situación de trabajo y cómo estaban lidiando con las excentricidades de Francis y sus métodos de trabajo tan personales. Qué privilegio haber sido testigo de un momento así en la historia del cine”.

'Megadoc' se podrá ver, al menos en Estados Unidos, el próximo mes de septiembre tras su paso por el Festival de Venecia. Mientras esperamos a una fecha oficial por estos lares, os dejo con su sinopsis oficial:

“Un documental crudo, estilo mosca en la pared, sobre la travesía de décadas de Francis Ford Coppola para crear su proyecto pasional autofinanciado, Megalópolis. La épica audaz e inquebrantable regresa en el retrato de Mike Figgis sobre el proceso creativo de Coppola: una combinación de material de archivo, entrevistas sin censura con el reparto y una mirada íntima a cómo el legendario cineasta se inspiró en la historia romana, la alegoría política y su propia visión singular para construir el mundo de Megalópolis. No se trata del relato de una producción al borde del colapso, sino de unas memorias personales que se desarrollan en tiempo real”.

Vía | Indiewire

