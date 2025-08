La Sirenita de Hayao Miyazaki regresa a los cines. Una encantadora aventura bajo el mar con un importante recadito ecologista

Si nos gustan las películas de anime, este verano tenemos varias oportunidades para pasar por los cines. Aunque sin duda uno de los mayores eventos ya vienen siendo los ciclos de películas de Studio Ghibli, y si hace unas semanas Vertigo Films recuperó 'Porco Rosso' en la pantalla grande ahora le toca el turno a una de las películas más encantadoras de Hayao Miyazaki: 'Ponyo en el acantilado'

Ramen, sirenitas y la importancia de los mares

No se cumple ningún aniversario concreto desde el estreno de 'Ponyo' en 2008, pero si en su momento no pudimos verla en cines la tenemos de nuevo en las salas a partir de este 1 de agosto. Al igual que pasó con 'Porco Rosso' y otras películas de Studio Ghibli que han pasado recientemente por cines, la disponibilidad y sesiones dependerá de nuestras salas de cine locales, aunque también podremos verla tanto en versión original subtitulada como con un excelente doblaje en castellano.

Es la historia de Ponyo, una niña pez que un día conoce a un niño humano llamado Sosuke y decide dejar el mar atrás para vivir con él como una niña humana. Sin embargo, su padre Fujimoto piensa que Sosuke ha secuestrado a su hija y pone en marcha las fuerzas del océano para recuperarla.

Con 'Ponyo en el acantilado' Miyazaki decidió cambiar de registro para apostar por una historia más infantil que sus anteriores películas, aunque no se puede decir que sea inferior a sus otros trabajos. Es un cuento orientado a niños y que los más pequeños van a disfrutar muchísimo, pero también es una aventura majísima y divertida con la que cualquiera se puede emocionar.

Y, siendo Miyazaki como es, no se puede olvidar de un recadito ecologista para recordarnos que estamos aquí para cuidar y compartir la Tierra, no para aprovecharnos de ella. En este caso, nos reitera la importancia de respetar las aguas y a sus habitantes... Porque si no lo hacemos se puede liar pardísima.

