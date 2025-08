Frases grabadas en postproducción, actrices que se negaron a rodar y cameos que nos ponen tristes. Así se hizo 'Vengadores: Endgame'

Si estuviste en un cine, el viernes del estreno de 'Vengadores Endgame', recordarás que no fue solo una proyección más. Para muchos supuso el final de una era, para otros, simplemente, el colofón a la primera gran historia contada a lo largo de 22 películas distinta. El momento en el que el Capitán América musitaba un "Vengadores, reuníos", la pelea final, casi como una splash page comiquera, ver a todos los personajes que habíamos aprendido a querer juntos por última vez... Fue increíble a todas luces. Fue, literalmente, el final de ese juego.

Un rodaje complicado

'Vengadores: Endgame' no tuvo precedentes: fue un punto y seguido a diez años de historias interconectadas que, lógicamente, podía estar sujeta a spoilers y filtraciones. Tanto era así, que tan solo Robert Downey Jr tenía el guion completo: el resto del reparto conocía sus propias escenas, pero el actor que interpretaba a Iron Man tenía que saber el giro emocional de su personaje, claro está.

Esto es lo que nos cuenta Fatty Martin en el nuevo vídeo de No es como las demás, donde nos revela, por ejemplo, que ese famoso "Yo soy Iron Man" no se rodó junto al resto de escenas: fue el editor quien la propuso, necesitado como estaba de una frase final, y la rodaron durante el proceso de postproducción. Y creo que todos podemos estar de acuerdo al afirmar que acertaron de lleno al elegir la frase, un callback perfecto a la primera película del UCM.

No todos los actores volvieron, eso sí, porque algunos se habían desvinculado por completo del UCM. Era el caso de Natalie Portman, para la que usaron material del rodaje de 'Thor: El mundo oscuro' (aunque, como sabemos, volvió a posteriori en 'Thor: Love and Thunder'). Esta película sirvió también para dar un último adiós a Stan Lee, que, antes de fallecer en 2018, hizo su último gran cameo en un coche de los años 70 con una pegatina que homanajeaba una de sus frases favoritas, "Nuff Said!".

Aunque en un principio se iba a llamar 'Infinity War Parte 2' y después 'El guantelete del infinito', finalmente decidieron que iba a tener mucho más impacto si se definía como el final del camino. Y funcionó rotundamente: recaudó más de 2700 millones de dólares, dejando la vara de medir tan alta que nadie ha podido superarla (ni, siendo honestos, probablemente lo hará). Algún día escucharemos hablar de esta película y diremos "Estuvimos aquí" igual que nuestros padres hacen con 'La guerra de las galaxias'. ¡Excelsior!

