Hace 68 años se estrenó una de las mayores obras maestras del cine de ciencia ficción. Hoy puedes verla gratis en streaming

El género de ciencia ficción cuenta con millones de apasionados a lo largo del planeta. Fuente de constante inspiración para muchos, su capacidad para llevar la imaginación del espectador a límites hasta entonces inimaginables resulta clave para ello. En mi caso, una de las películas de ciencia ficción que más me ha impresionado en mi vida ha sido 'El increíble hombre menguante'.

Estrenada hace ya 68 años, esta adaptación de la novela de Richard Matheson cuenta la historia de un hombre que empieza a empequeñecer pocos meses después de entrar en contacto con una misteriosa niebla. La situación se complica hasta tal punto que el simple hecho de sobrevivir se convierte en una misión casi imposible.

Una película imprescindible

Considerada de forma unánime como un clásico del cine de ciencia ficción de serie b, 'El increíble hombre menguante' es una película que se sobrepuso a las limitaciones presupuestarias para ofrecer unos trucajes visuales que aún hoy aguantan de maravilla. Afortunadamente, esta obra maestra ofrece mucho más que eso.

Tras un efectivo arranque que introduce un componente fantástico, lo cierto es que 'El increíble hombre menguante' busca más un curioso realismo dentro de la historia que propone. Es cierto que ofrece una aventura entretenidísima y que sus 80 minutos de metraje se pasan volando, pero hay una vocación reflexiva y de explorar la angustia que va sufriendo su protagonista a todos los niveles.

Y es que el personaje brillantemente interpretado por Grant Williams va viendo cómo todo se viene abajo de forma inexorable, desde su matrimonio hasta su mera existencia. Es un viaje agónico en lo emocional que el actor refleja a las mil maravillas para que el espectador conecte más con él hasta su inolvidable desenlace.

A ello también ayuda de forma clara el gran hacer tras las cámaras de Jack Arnold. Recordado también por haber firmado la fundamental 'La mujer y el monstruo', no es un director especialmente reconocido pese a haber realizado otras películas de ciencia ficción que han perdurado en el imaginario colectivo como 'Tarántula' o 'Vinieron del espacio'.

Eso sí, yo creo que fue aquí donde tocó techo, jugando de forma excelente con la importancia de la perspectiva y ofreciendo una narrativa clara y directa en la que hay espacio para muchas cosas. Desde esa aventura que mencionaba antes hasta un componente casi épico -extraordinario el enfrentamiento del protagonista con una araña-, pero incluso cierto toque de crítica social.

Además, Arnold luchó para que se mantuviera el final original, ya que el estudio tanteó muy seriamente la posibilidad de imponer un happy ending que si bien no hubiese destruido todo lo visto hasta entonces, sí lo que habría comprometido de forma indiscutible.

Eso sí, al menos parte del público se quejó de ese final incluso después de su estreno, tal y como recoge el libro 'It Came from 1957: A Critical Guide to the Year's Science Fiction'. Afortunadamente, 'El increíble hombre menguante' no tuvo que hacer ese tipo de compromiso, aunque quizá eso ayudó a que no fuese especialmente bien recibida en su momento. Tuvieron que pasar varios años hasta que empezó a ser valorada como realmente se merece.

Si he despertado vuestra curiosidad hacia ella o simplemente os apetece volver a verla, tenéis disponible 'El increíble hombre menguante' gratis en streaming a través de Pluto TV. Si por lo que sea preferís disfrutar de ella sin cortes, también la encontraréis tanto en Movistar Plus+ como en Filmin, pero entonces os tocará pasar por caja.

Por cierto, este mismo año se estrena una nueva versión protagonizada por Jean Dujardin. Considero imposible que supere a la película de 1957, pero esperemos que merezca la pena.

