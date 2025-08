"Eres una basura". Hulk Hogan era odiado por muchos luchadores de 'Pressing Catch', pero hay dos a los que caía especialmente mal

El mítico Hulk Hogan falleció hace unos días a los 71 años de edad. Durante años fue la mayor estrella del wrestling, toda una figura del 'Pressing Catch' que tuvo millones y millones de fans a lo largo del mundo. Sin embargo, también tuvo sus detractores e incluso varios luchadores lo odiaban, aunque había dos a los que caía especialmente bien.

El momento en el que la carrera de Hogan despegó de forma definitiva fue cuando se convirtió en campeón mundial de WWF en enero de 1984 tras derrotar a The Iron Sheik. Este último creía que tendría su momento de brillar más adelante, pero acabó perdiendo todos sus combates con Hogan. Y además su peso en la compañía no dejó de ir a menos.

Mala sangre con The Iron Sheik

The Iron Sheik y Hulk Hogan

Él mismo no dudó en criticar a Hogan en repetidas ocasiones, como en una entrevista que concedió a Howard Stern, donde dijo que ni siquiera le devolvía las llamadas después del combate en el que Hogan se proclamó campeón. También hay fuertes rumores sobre que The Iron Sheik quiso trabajar en WCW en los 90 y que Hogan hizo que eso no pasara, pero este punto no ha sido confirmado.

Eso sí, The Iron Sheik aún más directo en otra que dio a Boston Wrestling en la que dijo "Linda, su esposa, es una buena persona. Ella te dejó, Hogan, y tú eres una basura". Hay quien duda sobre la posibilidad de que The Iron Sheik siguiera metido en personaje durante todos estos años, ya que eso era algo fundamental en el wrestling durante los 80, pero no parece probable. Por desgracia, nunca lo sabremos con certeza, ya que falleció en 2023 a los 81 años de edad.

La traición a Jesse Ventura

No obstante, el antiguo luchador que tiene más motivos para odiar a Hogan con todo su corazón es Jesse Ventura, a quien algunos cinéfilos quizá recuerden más por haber interpretado a Blain en 'Depredador'. Por lo visto, Ventura intentó sacar adelante un sindicato para los luchadores durante los años 80, pero Hogan se chivó al jefe y todo se vino abajo.

Hulk Hogan y Jesse Ventura

Eso sucedió en 1986, cuando Ventura quiso usar la celebración de 'Wrestlemania 2' como punto de apoyo para crear el sindicato y que los luchadores consiguieran algunos derechos como seguro de salud o una pensión cuando se retirasen. Hogan era amigo de Ventura por aquel entonces, pero no dudó en usar la información en beneficio propio para consolidar su posición en la empresa.

Ventura, que años después llegaría a ser Gobernador del estado de Minnesota, comentó hace unos meses en una entrevista concedida a MSNBC: "Fue Hulk Hogan quien me hundió. Hulk Hogan fue a ver a Vince McMahon, me delató y, posteriormente, me costó el trabajo. No me sorprende ver a Hogan con los republicanos, porque Hogan es tan antisindicalista como se puede ser. Todavía no hay ningún sindicato en la lucha libre profesional".

En 2024, el propio Ventura comentó en el show de Chris Van Vliet que nunca iba a reconciliarse con Hogan que "me traicionó". Y lo más doloroso de todo es que además tardó años en enterarse de la jugarreta que le había hecho. En The Hannibal TV destacó que "me sorprendió mucho porque pensaba que era mi amigo".

