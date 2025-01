Acaba de estrenarse en streaming la alucinante película que ha roto expectativas, se ha vuelto un fenómeno y puede triunfar en los Oscars

Crear una extraordinaria con un cincel fino suele ser más apreciado que llegar a otro resultado increíble a martillazos. Se aprecia más algo que intenta ser sutil, ya que nos congratula más poder llegar a las conclusiones por nosotros mismos y consideramos que tiene más mérito que lanzar las ideas con estridencia.

Pero eso habla más de nuestras preferencias en visionado, no si el estilo es realmente pertinente para lo que se intenta contar. Lanzar espaguetis con salsa a la pared no es lo más elevado, pero puede ser de lo más sensacional cuando casa de maravilla con una historia que reclama guarrería, algo que entiende muy bien ‘La sustancia’.

La mejor versión

Una de las películas de la temporada, convertida en fenómeno cultural y en éxito de taquilla contra pronóstico. Demi Moore apunta también a favorita al Oscar después de que la cinta de Coralie Fargeat rascase 5 nominaciones a estos premios. Un hito para el cine de género que ahora se puede ver en streaming a través de Filmin y de Movistar+.

Encasillada como estrella de un programa de aerobic para mujeres de mediana edad, Elizabeth Sparkle se enfrenta a la dura realidad de la industria que la considera obsoleta. Cuando pierde su programa, recibe una suculenta oferta procedente del mercado negro: una extraña sustancia que le permite crear una “mejor versión de sí misma”, dando forma a una criatura joven y atractiva (que cobra vida a una también fantástica Margaret Qualley) con la que deberá mantener un equilibrio.

Sobra decir que mantener ese equilibrio es el desafío de la película, que se ancla firmemente en la tradición del género fantástico de acabar devorado por lo que deseas. Los hitos del body horror y el gore, desde David Cronenberg a ‘Re-Animator’, sirven de plataforma para la mordaz sátira de Coralie Fargeat, que también se nutre de la exageración de ‘Showgirls’ o el terror psicológico de un Darren Aronofsky.

‘La sustancia’: elevando la brutalidad

Las referencias son claras, y son lanzadas al espectador de manera hasta violenta, pero en todo momento se siente la particular intención de la directora francesa. ‘La sustancia’ no es una película que busque hacer prisioneros, quiere hacer una orgía grotesca donde reír por no llorar ante cuestiones como la misoginia estructural en el entretenimiento o los devastadores efectos de una sociedad obsesionada con la frescura juvenil.

La escalada hacia la casquería más bruta, haciendo gala de diseños cada vez más aberrantes y sensacionales, convierte la experiencia de ‘La sustancia’ en algo poderoso. El increíble uso de Fargeat de las herramientas visuales, con un montaje cortante y frenético, muestra un punto de vista especial que reluce en momentos como el de Demi Moore ante el espejo (una escena que por sí sola puede llevarla al Oscar). Su ánimo por pasárselo en grande con el resultado la hace mucho más estimable e incluso memorable que un intento más contenido y autoindulgente por abordar lo mismo.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia