Desde 2014 un parque temático chino permite a los visitantes experimentar la muerte y "ser incinerados". Lo sorprendente es que no es el único

Para quienes sigan pensando que los parques temáticos solo son mascotas saludando y montañas rusas, hay iniciativas bastante marcianas que nos recuerdan que la creatividad aquí también es el límite. Asia tiene algunas de las ideas más diferentes en este campo, con proyectos como la representación del infierno en Singapur o uno incluso más rocambolesco, vivir tu muerte en China.

Nacida en 2014, "Samadhi: 4D Experience of Death" es un simulador dentro del parque Window of the World, en Shenzhen, que coloca a los visitantes en ataudes para posteriormente vivir "su cremación". Estos voluntarios se tumban y son desplazados por un túnel simulando el horno. Y una vez dentro reciben ráfagas de aire caliente de hasta 40 grados centígrados mientras miran una proyección que reproduce fuego a su alrededor.

Tras haber sido incinerados el colofón es poder renacer. Después del túnel hay un pequeño limbo con una salida en forma de vientre, y es ahí donde arrastrándose saldrán al otro lado, donde los espera una superficie blanca y mullida. Los creadores de la atracción no han reparado en detalles en algo que quieren que se sienta como "una auténtica experiencia de ser calcinados". La elección de la cremación no es casual, datos reportan que el 50% de los chinos eligen cremación después de la muerte.

Esto es parte atracción, parte dinámica social. La experiencia se visita con amigos y hay una parte de reflexión previa donde se debaten situaciones de vida o muerte, y cada uno decide si se sacrificaría o dejaría que otros murieran. Quienes hayan respondido lo que menos satisfaga al grupo es mandado a morir. Al final del proceso, cada uno puede escribir sus reflexiones finales sobre la muerte en un papel como recuerdo, o bien para triturarlo al instante en una máquina que tienen a su disposición. Todo esto sale por aproximadamente 68 euros al cambio.

Más allá de lo curioso, toda la experiencia insta a reflexionar a los visitantes. En una entrevista, un local que fue elegido por su grupo de amigos e "incinerado" afirmó que "te da la oportunidad de calmarte y dejar entrar pensamientos profundos y en algunos de los problemas de la vida". Hay también reportes de lo contrario, para otro local la experiencia fue "insportable", afirmando que tenía tanto calor que por momentos no podía respirar.

Por si la existencia de uno no fuese suficiente, en China hay otro lugar en Shanghai donde puede realizarse, en una especie de museo llamado Xinglai. Los chinos tampoco han sido los primeros. Se han reportado de otros simuladores similares en Corea del sur o Taiwán. El de Corea está en activo desde 2010 y sigue un procedimiento incluso más psicológicamente impactante, teniendo que escribir cartas de despedida y pasando diez minutos encerrados a oscuras dentro de un ataúd. La muerte es un tema bastante tabú en algunas zonas de Asia, e iniciativas como esta apuestan por confrontarla de un modo visceral.

