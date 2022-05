Eurovisión 2022: la representante de Macedonia del Norte pide perdón por su "comportamiento escandaloso" con la bandera del país

Arranca la Semana de Eurovisión y ya tenemos un gran eurodrama que podría llevarse por delante a la representante de Macedonia del Norte, Andrea Koevska. Durante el photocall de la inauguración del Festival de Eurovisión, celebrado anoche en Turín, Italia, la artista tiró al suelo la bandera de su país.

Un gesto, realizado con la intención de hacerse fotos sin la banderilla que portaba, que ha sido visto como una falta absoluta de respeto hacia un símbolo patrio. La MRT, la televisión pública de Macedonia del Norte, está incluso barajando su retirada del certamen ante la afrenta, que está penada por la ley macedonia.

Según el comunicado que ha publicado la cadena:

A video of her action at today's opening ceremony, which has been described as "defiling a national symbol", punishable by North Macedonian law. pic.twitter.com/d4Yqja6f3h