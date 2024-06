Miles de asistentes a parques Disney tienen un hobby oculto que comparten a la vista de todos: así funciona el Pin Trading

Para muchos fans de Disney, ir a uno de sus parques temáticos es una oportunidad única en la vida. Para otros, es una actividad que tienen integrada como parte de su rutina. Entre las diferentes atracciones icónicas dentro de Disney World, Disneyland París o Tokio Disneyland, algunos consideran el pin trading como una más.

¿Pero qué es eso del pin trading? ¿Se monta? ¿Tiene ruedas? Nada de eso. Son algo que se colecciona y se intercambia. Son, literalmente, pins de Disney. Como los que usarías para decorar tu mochila o tu ropa, pero vendidos como coleccionables en parques temáticos y tiendas oficiales Disney. De primeras podría parecer poca cosa, pero un pequeño vistazo a este mundo revela un catálogo casi inabarcable, de todos los tamaños, formas y colores.

Los pins de Disney son el sueño de cualquier coleccionista que sea fan de la marca. Llevan en funcionamiento desde octubre de 1999 cuando aparecieron por Disney World, y es un hobby que se mantiene, con sus más y sus menos, hasta nuestros días. Hay pins de Mickey, Donald y Goofy, evidentemente. Pero también de las muchas otras propiedades de la marca y nuevas sagas, como Star Wars o Frozen. Cada uno de estos vienen en diferentes versiones y tamaños y pueden comprarse algunos por separados y otros en packs.

Puestos en todos los parques

Lo que hace de estos pins algo verdaderamente adictivo de coleccionar es su exclusividad, tanto temporal como geográfica. Hay sets específicos que sólo están en algunos parques, como este exclusivo de Lotso que solo se encuentra en el parque de Hong Kong (ya os contamos que por allí estaban obsesionados con él). Hay otros pins que solo aparecen por temporadas, como los de Navidad, los de Halloween o los del orgullo ahora en junio.

Hay gente que prefiere atesorarlos, pero para la gran mayoría los quiere para intercambiarlos. Hay dos formas de hacerlo. Una es con el staff de Disney que se encuentra en puntos concretos de los parques. El staff tiene instrucciones para siempre permitir cualquier intercambio que les propongas, siempre que no les des uno que ya tengan y que no propongas un alto número de cambios. Otra forma es compartirlo con otros fans de Disney, bien en los parques o en eventos externos.

El dinero no está permitido en estos intercambios, pero forma una parte integral del hobby. Por un lado entrar requiere de una inversión y además bastante alta. En tiendas oficiales, tanto físicas como online, algunos pins individuales cuestan entre 12 y 18 euros, lo que ha hecho que fans busquen alternativas en pins falsos más baratos. Esto unido al hecho de que no se lleve la cuenta de ningún tipo de rareza oficial en los pins (como sí se hace en los juegos de cartas coleccionables) ha ido contaminando los intercambios con los años, dejando los puestos oficiales de los parques llenos de pines falsos o muy vistos.

En este vídeo publicado este mismo mes, una visitante mira decepcionada la selección disponible en Disney World. Tener que visitar el parque para participar en el hobby no es algo que siempre salga rentable. Es por eso que para muchos el futuro de esta comunidad está en eventos externos, como esta convención en Hamilton de pin traders donde ponen en común sus extensas colecciones e intercambian en un entorno donde las normas las ponen ellos.

De cualquier manera se trata de un hobby compartido por un nicho muy entregado que no es mucho más que eso, un nicho. Tener que usar los parques y medios oficiales de intermediarios ha hecho quizás más mal que bien a una comunidad que solo puede encontrar su espacio en sitios muy concretos, y a la que le cuesta florecer en países donde no hay un parque. Es el caso de España, donde su comunidad en Facebook tiene unos 2.000 seguidores y no demasiada actividad fuera de comunicaciones sobre nuevos pins. Para los fans anglosajones, el hobby sí queda algo más cercano, con visitas frecuentes que comparten en redes sociales y una comunidad más activa.

Imágenes: Theme Park Tourist, It's Always Sunny, Disney and Days Out

