"'Doom Patrol' es como jugar en el patio de recreo de la imaginación". Timothy Dalton

No hay duda al respecto: 'Doom Patrol' es una de las grandes series de estos dos últimos años. La adaptación de HBO es mucho más que un festivo pasatiempo superheróico. Sus personajes, el tratamiento del dolor familiar y la anarquía hacen de la serie algo único. Charlamos durante un rato con dos de los protagonistas de la serie, el veterano Timothy Dalton y la emergente Diane Guerrero.

Condenados a divertirse

Kiko Vega (KV): A lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de participar en distintas adaptaciones del mundo del cómic. 'Flash Gordon', 'Rocketeer' o ahora 'Doom Patrol'. ¿Ha cambiado mucho el mundo del cómic en el cine y la televisión desde aquella producción de Dino De Laurentiis?

Timothy Dalton (TD): Muchísimo. Pero creo que no deberías meter un proyecto como este en el mismo saco que aquellas películas. De hecho 'Doom Patrol' debería estar al margen de cualquier otra adaptación de cómic. Creo que esto está muy alejado del clásico equipo de superhéroes que puedas ver por ahí. ¡Es un equipo de fracasos! Son únicos y tienen un estilo único. No puedes compararla con algo como 'Flash Gordon', que era adorable. Creo que 'Doom Patrol' vive en su propio mundo de fantasía.

KV: Niles es un personaje lleno de luces y sombras, y consigue que todo gire a su alrededor. ¿Cómo ves tú a Niles?

TD: Niles es bueno, es malo, es muchas cosas. Es un personaje muy complejo, pero también es un ser humano. Todos somos diferentes todo el tiempo. Mira, son las cinco de la tarde, pero estoy seguro de que ahora no eres el mismo que cuando te despertaste esta mañana. Todo depende de lo que nos vaya pasando en la vida. Las respuestas a cada uno de los eventos de nuestra vida son impredecibles, porque somos humanos. Depende de las experiencias que vivamos cada uno de nosotros. Niles ha hecho cosas buenas y malas, y todas por egoísmo. Esa riqueza de matices hace que un personaje como Niles sea tan atractivo. Eso es lo que más me gusta de la serie. Conseguimos emocionarnos con personajes humanos, todos lo son.

KV: De hecho la segunda temporada de 'Doom Patrol' va exactamente de eso, de sentimientos. ¿Qué te parece el cambio de registro de la serie, al pasar de la fiesta a algo más oscuro?

TD: Creo que la primera temporada fue absolutamente maravillosa. Era la primera vez que veíamos a esos personajes, y fue como estar en un patio de recreo de la imaginación. La segunda temporada es distinta. Es mucho más profunda y oscura, pero no ha perdido ni un ápice de su diversión ni locura. Es mucho más humana. Estamos descubriendo mucho más sobre ellos y sobre sus sentimientos. Creo que la segunda temporada es mejor.

KV: En 2003 coincidiste con Brendan Fraser en la extraordinaria 'Looney Tunes: Back in Action' y ahora vuelves a encontrarte en su camino. Allí erais padre e hijo, y aquí, de alguna manera, también. ¿Al final todo es cosa de padres e hijos?

TD: (La risa) Es extraño esto: no he coincidido con Brandon en la serie. ¿No es eso más raro que volver a trabajar juntos? En el set hablo con Riley Shanahan, el actor que está debajo del traje de Robotman. El trabajo de Riley es increíble, pero luego me alucina ver el resultado final con la voz de Brendan. Ambos son magníficos. Pero con Brendan he coincidido una única vez en dos años de serie. Volviendo a la pregunta, sí, absolutamente. Niles es una figura paterna para Cliff. Para todos ellos, de hecho. Y los quiere como un padre a pesar de las situaciones. Y quiere a su hija más que a nada en este mundo, pero puede que tampoco sea capaz de protegerla como debería. Creo que esta segunda temporada no se centra exclusivamente en este equipo convirtiéndose en ellos mismos. También deben aceptar una serie de responsabilidades. Niles está en una posición en la que es el patriarca de esa familia, aunque en muchas ocasiones esté abusando o exponiéndolos de más.

KV: 'Doom Patrol' es muy diferente al resto de propuestas DC, que tradicionalmente han tenido un toque mucho más familiar. ¿Qué pensaste cuando el proyecto llegó a tus manos?

TD: (Se parte de risa) No daba crédito, no lo podía creer. Fue algo extraordinario. Tuve que releer varias veces lo que estaba en mis manos, nunca había visto nada así antes. Era algo maravilloso, loco, pero también muy bueno. ¿Estos villanos? ¿De verdad eso es posible? ¿Va a funcionar? Pues sí, funcionó. Me alegro mucho.

KV: ¿Crees que los cines volverán a ser como antes o terminaremos condenados (por aquello de lo Doom) a los servicios de streaming?

TD: Espero que los cines vuelvan lo antes posible, sí. Tenemos la suerte de tener muchos productos de calidad en estas plataformas, pero no podemos perder la experiencia de las salas. Nada puede equipararse a cientos de personas riéndose al mismo tiempo de la misma broma, compartir esa alegría o la pena, o ver un partido de fútbol en un estadio lleno. Eso no puede equipararse a verlo en ningún hogar. Espero que los cines vuelvan, es un lugar especial, de comunión.

KV: En la primera temporada tuvimos un villano espectacular, mientras que ahora todo es bastante más imprevisible. ¿Quién crees que es el veradero villano de esta temporada?

TD: No estoy seguro de que pueda verse uno con claridad, con tantos claros y oscuros. Nunca sabes si en realidad estás ante un héroe o ante un villano. Me gustaría decir que hay un villano en cada uno de nosotros, pero no me dejes hacerlo (risas). A veces la gente hace cosas buenas y otras veces cosas malas por buenas o malas razones, y viceversa. Es gente peligrosa en situaciones comprometidas. No creo que haya un villano real, en realidad, pero eso es solo otro matiz más de los que hacen de la serie algo único. No es como las demás series.

KV: Hemos visto culos caníbales, astronautas raritos y un montón de locuras demenciales en estas dos temporadas. ¿Cuál ha sido tu locura favorita en estos dos años?

TD: Bueno, la cucaracha y la rata del final haciendo sus cosas no estaban mal, pero creo que ver al Beard Hunter hurgando en el desagüe del cuarto de baño es increíble. Hay tantas flatulencias en 'Doom Patrol' que ver a un burro tirándose pedos no es nada del otro jueves. Por el amor de dios, estamos hablando de un burro en cuyo culo hay un universo. Es una maravilla.

KV: Supongo que es el proyecto con más palabras malsonantes de toda tu carrera.

TD: Oh, sin duda. Hay un personaje en concreto para el que debe resultar muy fácil escribir líneas. No, es broma. Creo que los guionistas han hecho un trabajo extraordinario. Adoro la sala de guionistas, todos están haciendo un gran trabajo.

KV: ¿Cuándo veremos más 'Doom Patrol'?

TD: Nadie sabe nada todavía. Cuando todos podamos estar juntos en el estudio ya hacer nuestro trabajo. Ahora no podemos ni hacer una escena romántica. Debería haber una tercera temporada, por supuesto. Creo que el show, los personajes, la merecen. Es algo especial y merece continuar. Además, por desgracia, tuvimos que dejarlo en nueve por la pandemia. Ojalá, espero, que la tercera temporada de 'Doom Patrol' empiece con el episodio diez de la segunda.

Entrevista con Diane Guerrero

KV: ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza al recibir este proyecto?

DG: No te lo crees. Me pregunto qué es lo que he hecho para merecer una oportunidad como esta. Uno de mis sueños siempre había sido interpretar a un personaje de cómic de superhéroes. Siempre me he preguntado cómo sería explorar ese tipo de universo, pero nunca creí que fuera a tener una oportunidad así. Estoy encantada. Jane es un personaje tan rico, tan complejo. Estoy encantada, de verdad.

KV: ¿Conocías todas las “cualidades” de tu personaje de antemano o te iban dejando sorpresas con los guiones?

DG: Dios mío. No conocía nada de 'Doom Patrol'. Me gustan las historias de superhéroes, pero nunca había visto una contada de esta manera. Tan sorprendente, interesante. Pensaba en quién sería yo en un universo así. Me interesaba mucho entender qué hace la humanidad en ella. Crecer con esos traumas del pasado. Fue muy interesante para mí. Quería entenderla antes de poder cambiar de personalidad con fluidez.

KV: ¿Tienes alguna preferencia entre las personalidades de Jane?

DG: Me guta mucho interpretar a Baby Doll, o a Karen. Está tan alejada de la realidad que es divertida. Jane es la líder, tiene que estar siempre “equilbrada”, mucho más moderada. El resto viven en su propia realidad y son más expresivas.

KV: ¿Por qué crees que es una serie tan especial?

DG: Creo que no habíamos visto una serie de superhéroes como esta. Explora aspectos tan profundos de la psique humana, tantos traumas diferentes, reales… Conectar con ellos es más fácil así. Nos hace replantearnos cosas que un show de este tipo no suele hacer. Aquí no se trata de alguien bueno con alguien malo.

KV: Esta nueva temporada es un paso adelante para tu personaje, con un fuerte protagonismo. Es una serie que pasa casi del universo DC al universo Jane.

DG: Sí, sabía que esto vendría una vez se acaba la primera temporada. Aquello fue una presentación, fue muy divertido. Sabía que ahora llegaría un estudio de los personajes más íntimo para todos. Ahora todos están en el momento más difícil de sus vidas.

KV: Cada semana hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con personajes estrafalarios, ¿tienes algún favorito?

DG: Oh, me gusta muchísimo lo que hace April con su personaje. Me encanta su historia y cómo trata a su personaje. Sé que no es un episódico, es un personaje principal, pero creo que como mujer, como actriz, como alguien que conoce el valor de su imagen... usar todo ese conocimiento a modo de superpoder... además ella es divertidísima. ¡Creo que es a lo que aspiraría yo como persona!

KV: Podemos ver cómo cambias de personalidad en cuestión de segundos, a veces más de dos veces consecutivas. ¿Es más raro que difícil?

DG: Bueno, como actriz es un personaje al que debes decir siempre que sí. No debes cuestionar todo ese mundo loco en que vive. Si lo disfrutas, es más sencillo porque en realidad es la única manera. Si no lo haces, con un personaje como Jane, lo puedes pasar mal.

KV: El final de temporada, precipitado por la crisis sanitaria, nos ha dejado literalmente rotos. ¿Cuándo tendremos noticias de 'Doom Patrol'?

DG: Espero que con una tercera temporada podamos retomar todos estos personajes tan increíbles, con tanto que decir. Incluso para mí, que formo parte del reparto, verlo es muy divertido, una experiencia como la de cualquier fan. Aún tenemos muchas historias que contar, hay mucho material de los personajes, ¿has visto los integrales de Grant Morrison? ¡Son enormes!

KV: Tenemos a esa monstruosa vela infernal, pero tengo la sensación de que la vida es el veradero enemigo de la patrulla. ¿Qué piensas de esos destinos?

DG: Exactamente, la vida es el verdadero villano. Antes de que puedas salvar al mundo debes ser capaz de salvarte a ti mismo. Debemos curar nuestras almas, nuestros traumas, antes de hacerlo a los demás. Podemos transformar nuestros traumas en superpoderes. Podemos usar eso para hacer el bien. Todos podemos ser superhéroes. A veces nosotros también nos sentimos como si flotásemos en dimensiones extrañas o en un submundo interno extraño.

KV: ¿Qué podemos esperar de Jane en el futuro?

DG: Creo que es una líder increíble, de gran corazón. Es capaz de empatizar y está aprendiendo que a través de su vulnerabilidad es capaz de hacer grandes cosas. Espero muchas cosas de ella.

KV: ¿Necesitamos una Patrulla Condenada para solucionar la situación actual?

DG: Si todos hacemos caso de las indicaciones, si seguimos las normas, creo que podremos salir de esta situación más fuertes. Creo que el poder está en la gente, en confiar en los otros. En querernos. Aún tengo fe en la humanidad.