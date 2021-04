"La gente se va quedar bastante noqueada con 'El inocente', tiene una conclusión que te deja en shock". Mario Casas

El próximo 30 de abril llega a Netflix 'El inocente', nueva miniserie española de plataforma creada por Oriol Paulo y protagonizada, entre otros, por Mario Casas y Aura Garrido. En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con los dos protagonistas sobre ella y a continuación encontraréis el resultado de esa conversación:

Qué les motivó de la serie y cómo son sus personajes

¿Qué fue lo que os motivó más para querer participar en 'El Inocente'?

Aura Garrido: Lo primero Oriol Paulo. Los dos habíamos trabajado por separado con Oriol y volver a trabajar con él creo que fue lo primero que nos atrajo a los dos del proyecto.

Mario Casas: Sí, ya conociéndolo de proyectos anteriores, Aura en 'El Cuerpo' y yo en 'Contratiempo', es alguien que admiramos muchísimo y respetamos. Es un director al que ninguno le diríamos que no, yo creo que todos le diríamos que sí, porque sabes la manera que tiene de grabar, cómo es, la pasión que tiene por el trabajo. Y al final del día es casi un amigo para nosotros. Y después por la historia. Yo comí con él, me dijo que me quería contar los ocho capítulos, me sentó en una comida y me soltó la historia de cada capítulo. Yo me quedé un poco con la cabeza que me iba a explotar. No acabé de entenderlo del todo, pero le dije que sí, yo contigo voy hasta el final, a muerte. Era imposible decir que no. Y detrás con una plataforma como Netflix, cómo cuidan los proyectos y sabes por dónde va a ir encaminado. Era muy interesante.

¿Qué podéis contarnos sobre vuestros personajes para saber lo que nos espera por delante?

Aura Garrido: Es que podemos contar poco. Mat y Olivia son pareja y están en un momento muy feliz de sus vidas, y entonces vuelve todo lo que no tenían resuelto de su pasado de alguna manera. Es un poco esto. Bueno, de Mat se sabe más desde el inicio.

Mario Casas: Ella se va a trabajar y yo recibo una llamada desde su teléfono, una llamada que me va a cambiar por completo la vida, me va a cambiar la percepción que yo tenía de ella en todos estos años y me da un giro de 180 grados a la cabeza. Y además con la carga de que mi personaje ha estado cuatro años en prisión porque mató a un chico sin querer en una pelea. Y nueve años después nos encontramos en el presente contando esta historia, pero yo creo que la gente se va quedar bastante noqueada con la serie. Vais a ir encajando piezas del puzle hasta casi la última escena del octavo capítulo, donde te vas a dar cuenta qué es lo que ha pasado realmente. Te quedas en shock con la conclusión de la serie.

Papeles de sufridores

Mario, últimamente no dejamos de verte sufrir en tus papeles, ¿te motivan más ese tipo de personajes?

Mario Casas: No sé, se da así. De repente te llegan los proyectos y te enamoras de ellos, no piensas en el tono o el género, sino en lo que te produce o quién lo va a hacer. Estábamos hablando Aura y yo de que queríamos hacer una comedia, yo creo que es el momento de hacerla y relajarnos. Pero cuidado también con las comedias, que en ellas también se sufre lo suyo, pero en la preproducción es cuando más disfrutas las comedias y más puedes volar, crear y dejarte llevar. Yo tengo muchas ganas de una comedia y de reírme un rato de mí mismo.

¿Os han ofrecido alguna comedia últimamente?

Aura Garrido: A mí durante muchos años no me llegaban comedias, y si me llegaba una, yo tenía el papel serio. Debo tener cara de intensa, pero yo creo que no. Ahora estoy haciendo una serie que es bastante cómica, mezcla géneros, pero es muy cómica, y lo estoy gozando. Si nos ofrecieran una comedia a Mario y a mí, la haríamos felices. Queremos una comedia, estamos aprovechando el junket.

En tu caso Mario, en lo que aparezcas en 'Los hombres de Paco', ¿es más distendido o también te va a tocar sufrir?

Mario Casas: No, no, ahí sí me lo he pasado muy bien. Ahí tengo que decir que he disfrutado mucho, me he reído mucho junto a Michelle Jenner, Pepón Nieto, Paco Tous... ha sido muy muy divertido. Además, están haciendo algo muy chulo, el formato de la serie ha cogido una calidad bestial y creo que tiene un tono estupendo. Creo que la gente que la vea se lo va a pasar muy bien, porque al final tienen el mismo alma pero personajes más mayores.

Las virtudes del otro y qué tiene de especial Oriol Paulo

Es la primera vez que trabajáis juntos, ¿cuál diriais que es la mayor virtud del otro como actor?

Aura Garrido: Para mí hay dos muy claras de Mario, y creo que tiene muchas. Una es que es muy buen compañero, muy generoso, muy cuidadoso, de verdad. Y la otra es que es un currante como no he visto otro en mi vida. La capacidad de disciplina, de trabajo y de esfuerzo que tiene es fuera de lo normal. Es una pasada ver cómo constantemente está trabajando, y sigue, y sigue buscando. No para nunca. Es un compromiso con el trabajo que es excepcional.

Mario Casas: Muchas gracias. Yo no sé cómo explicarlo...

Aura Garrido: ¡Ninguna!

Mario Casas: No, es que es una manera de interpretar que tienen pocas actrices, que es que todo lo que hacen o las secuencias que tienen, siempre están bien. Tienen una línea perfecta de interpretación, nunca se pasan y nunca se quedan por debajo. Creo que siempre tiene una línea constante que es maravillosa, porque tiene algo innato que tienen los grandes actores. La puedo comparar con Anna Wagener. Al final tienen esa manera de interpretar que es muy de verdad y siempre están bien. Eso es muy complejo. Secuencia que teníamos, secuencia que siempre estabas bien.

Aura Garrido: Yo no estoy de acuerdo con esa percepción que tiene él, pero muchas gracias.

Mario Casas: Creo que son actrices que a la larga, y cuando pasan los años,son una Anna Wagener, que es una de las actrices que más me gustan en este país.

Los dos habéis trabajado anteriormente con Oriol Paulo, ¿qué diríais que tiene de especial respecto a otros directores?

Aura Garrido: Tiene una cabeza privilegiada, lo que hace él es muy difícil que lo pueda hacer cualquier otro, porque el control que tiene de la historia, por muy compleja que sea, es una locura. Siempre tenía todas las respuestas, un control absoluto de todo. Es una gozada para lo técnico y lo artístico, trabaja con los actores muchísimo. Y una cosa para mí que es muy importante, que es que más allá de lo profesional, la actitud que tiene frente al trabajo. La pasión y la entrega con la que viene todos los días es muy contagiosa. En un trabajo con tanto estrés, tener un capitán que sea así es la bomba.

Mario Casas: Oriol es alguien muy especial. Yo creo que tiene una capacidad de ideas, de escribir, de dirigir, de respetar... le tengo en un lugar que, no sé, no tengo casi ni palabras. Le admiro muchísimo, ya hasta como ser humano. Es alguien a quien respeto, admiro y si me dice que tiene una película, aunque sea un personaje pequeño, todos le diríamos que sí, ya no solo por el talento que tiene, sino por cómo es él.