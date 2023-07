Mario Casas: "Sigo siendo el mismo de Fuga de Cerebros"

El pasado viernes 14 de julio llegó a Netflix 'Bird Box Barcelona', el spin-off de la exitosa 'A ciegas' protagonizada por Sandra Bullock que traslada su escenario apocalíptico a la Ciudad Condal de la mano de los hermanos Álex y David Pastor. Con motivo de su estreno, he tenido la oportunidad de charlar con su protagonista, un Mario Casas que continúa demostrando talento y oficio.

A continuación tenéis la conversación en la que hablamos, entre otras cosas, sobre escenarios apocalípticos, repartos internacionales y sobre el legado del Mario de 'Fuga de cerebros' en el Mario actual.

Con los pies en la tierra

Victor López G.: Lo primero, enhorabuena porque me has vuelto a sorprender una vez más. Llevas ya unos cuantos papelones seguidos, Personalmente, suelo asociarte más a roles más "terrenales" como los de 'Adiós' o 'Grupo 7', pero no has hecho ascos tampoco al fantástico. ¿Qué crees que tiene el cine apocalíptico para ser tan atractivo y qué posibilidades te da a ti como actor?

Mario Casas: Soy un gran aficionado del género desde siempre, y me gusta todo tipo de cine, pero al final me gusta mucho disfrutar de este tipo de películas. Para mí, lo interesante era hablar con los hermanos Pasto, leer el guión y la historia del personaje, de dónde viene, lo que le ha ocurrido en el pasado... En este caso, interpreté a alguien con unos miedos y unos traumas por lo que ha vivido, y lo que te da este mundo posapocalíptico es que el comportamiento está en el límite, y lleva a la gente a demostrar quienes son realmente en situaciones de estrés. Ahí sale la verdad del ser humano.

Mi personaje en sí, Sebastián, lo que tiene es una emoción, una sensibilidad... está quebrado por dentro. Dentro de este tipo de género, de películas más grandes y más entretenidas, me parece que tener personajes reales o con una emoción a flor de piel es lo que hace la película todavía más compacta.

Víctor: ¿Cómo te acompañaron Álex y David en el proceso de crear a Sebastián? ¿Te llevaban muy de la mano, te daban libertad para crear?

Mario: Bueno, a mí me han dejado mucho. Desde el momento en que leo el guión lo que veo es un cambio físico; dejarme el pelo largo... de primeras les propuse eso para que ellos tuviesen un año y pico para poder trabajar en ello. Después, en lo personal, en lo emocional, es cierto que a mí me gusta mucho trabajar los personajes en base a cómo son realmente. Ellos son directores muy técnicos que tienen muy claro lo que quieren y que han demostrado ya desde hace muchos años en este tipo de género que saben hacer crecer muchísimo películas de todos los tamaños. Tienen mucho talento.

Víctor: En este caso, ya habíais trabajado juntos anteriormente. ¿Llegaste al papel a través de un proceso de casting o fueron ellos los que te dijeron "Oye, Mario, queremos que hagas esto"?

Mario: Me llamaron. Me dieron la noticia primero antes de mandarme el guión. Me preguntaron si conocía la primera película y les dije que por supuesto que sí. Creo que la habíamos visto casi todos y tenía unas ganas inmensas de leer el guión. Estaba pensando "A ver si sale Sandra [Bullock]. ¿Voy a conocer a Sandra?", pero cuando lo leo y veo que es el mismo momento pero sucediendo en Barcelona, me pareció todavía más interesante. Y cuando leo cómo es el personaje, toda su evolución y lo que cuenta, me pareció un regalo. Para mí estar en una peli de esta magnitud, de estas características, de un género que como dices no he hecho tanto, era como un regalo.

Víctor: Precisamente, creo que lo que hace la película tan interesante es tu personaje, Sebastián. Puede ser pregunta cliché, pero ¿haber pasado por una pandemia real ha influido tu modo de aproximarte a él y a la ficción en clave apocalíptica?

Mario: No para mí. Desde el principio lo más importante era la emoción y la relación con mi hija. Lo curioso es que estabas rodando, llegabas al set de rodaje, veías las calles desérticas, con las que hicieron un trabajo increíble porque a parte de los efectos visuales ha habido mucho trabajo de arte, veías a la gente con mascarillas... Han sido dos tipos de pandemias que se han unificado entre sí, era muy extraño. Seguíamos con el COVID, la gente iba con mascarilla, haciéndonos PCR... Era más estas sensaciones que el hecho de haber introducido algo al personaje sobre lo que vivimos nosotros como seres humanos.

Torre de Babel

Víctor: Antes hablabas sobre el comportamiento de las personas en este tipo de situaciones, y en la película la dinámica de grupo es muy importante. ¿Cómo fue trabajar con el resto del reparto internacional? ¿Preparábais mucho las escenas o eres de los que prefieren ensayar lo justo?

Mario: Yo siempre pido, no como exigencia, porque después al final eres actor, pero pido ensayos. Me parecen super necesarios para conocer a los actores, hablar con los directores... yo lo necesito. Me cuesta mucho enfrentarme a un proyecto sin saber cuál es el tono y sin tocar un poco el guión. Pero ha sido muy bonito, un rodaje tan multicultural como dices, con Georgina, con Naila, que es alemana y no hablaba nada de castellano. Fue muy bonito, porque yo tenía mucho miedo con el alemán, estaba muy inseguro, tenía un coach, pero al final del día no sabes si lo estás haciendo bien o no, y era ella la que me decía "Gut, gut, gut...". Yo pensaba, "Si una niña pequeña me está diciendo esto y está siendo sincera, es que vamos bien". También estaba diego, que es de México. Fue muy, muy especial.

Víctor: Es muy curioso por esto, porque para ser una película ambientada en Barcelona es súper internacional.

Mario: Es necesario. Estamos hablando de Netflix, una plataforma en la que sale una peli y se abre al mundo. Me parece muy interesante que, de repente, desde diferentes países empatices. Hay alguien de México, hay alguien de Londres, hay alguien de Estados Unidos, de España... eso hace que, de alguna manera, conectes también como espectador. Cómo se ha globalizado todo, con las plataformas, el cine, las series... es poder abrirte al mundo de diferentes maneras.

Víctor: Por cierto, antes comentabas que viste la primera 'Bird Box' y que te gustó. ¿Lo que viste te influyó mucho a la hora de trabajar en este spin-off o dejaste a un lado la original para centrarte en lo tuyo?

Mario: No. Me gustaba mucho más el imaginar. Cuando yo vi la peli me gustó mucho la sensación de no ver, de cómo estaba representado en una película en la que los personajes están en un exterior y no se pueden quitar una venda. Me parece que tienes que sacar todos los sentidos fuera e interpretar desde ahí, es muy interesante. Tenía muchas ganas de ponerme la venda, que fueron gafas al final.

Víctor: Es curioso, porque el tema de que lleves gafas y no una venda ya la diferencia de la primera película.

Mario: Y lo que cuentan, la historia que llevan detrás.

El Mario del pasado

Víctor: Para ir terminando quería decirte que hablando hace tiempo con Mar Targarona sobre 'El fotógrafo de Mauthausen', que me parece que hiciste un papelón increíble, me comentó, y cito textualmente, que eras una especie de Leonardo DiCaprio español, que hasta que no te habías hecho mayor y te habías puesto feo, no te habían empezado a premiar y a reconocer como merecías.

Mario: Hombre, espero llegar a viejo. Mejor que ser feo, feo, feo...

Víctor: Mayor seguro, feo no sé qué decirte... [Ríen]. Lo que está claro es que has tenido una evolución brutal, pero a mí me gustaría saber qué ha quedado del Mario Casas de 'Fuga de cerebros', que he de decir que soy muy fan, en este Mario de 'Bird Box Barcelona'.

Mario: Queda todo. Queda lo mismo. Al final lo que han ido apareciendo son más capas de la interpretación, de hacerte mayor, de vivir la vida, de vivir experiencias... pero sigo siendo el mismo. Muchas veces cuando dudo en la interpretación o dudo con mis personajes, vuelvo atrás y me vuelvo a fijar en los personajes que hacía cuando tenía veintipocos y no me juzgaba. Me juzgaba menos, era mucho más inconsciente, y de repente aparecían personajes bonitos o personajes frescos. Vuelco atrás muchísimas veces y creo que es necesario para recuperar esos personajes que se hacen desde la naturalidad. En ese sentido me sigo considerando el mismo.

