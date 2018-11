"Todo por el juego es una serie sobre fútbol, no sobre hombres. Es una serie sobre el poder". Daniel Calparsoro

Movistar estrena la serie 'Todo por el juego' este domingo 18 de noviembre tras su exitoso paso por varios países de América Latina el pasado verano. El gran impulsor artístico de la misma es el director Daniel Calparsoro, quien estuvo implicado en su desarrollo desde el inicio y además de dirigir los ocho episodios de esta primera temporada también supervisó todos los detalles.

EL fútbol funciona como gran eje de 'Todo por el juego', un deporte con una inmensa popularidad en España, algo que luego raras veces se ha reproducido en la pequeña o la gran pantalla. En Espinof tuvimos la ocasión de asistir a la presentación de la serie hoy en Madrid y de participar en una charla con Calparsoro.

El director de cintas como 'Cien años de perdón' o 'El aviso' ya había trabajado previamente en series como 'Victor Ros' o 'Apaches', pero su implicación en 'Todo por el juego' se remonta a los propios orígenes del proyecto tal y como él mismo recordó:

Cuando me llega a mí el proyecto está Eduardo Sacheri como guionista jefe y querían un showrunner que incorporar desde el principio. Sacheri y yo nos juntamos y empezamos a hacer la adaptación de la novela. Es una adaptación libre, no seguimos la estructura de la novela. Digamos que parimos la serie, la inventamos teniendo esa guía. Otra muy importante fueron noticias sobre el mundo de las apuestas, la corrupción dentro del fútbol y juicios que estaban ocurriendo.

Calparsoro aclaró que "hemos intentado transmitir la universalidad del fútbol pero también hacer una serie muy entretenida, que te enganche, que tenga muchos giros." y para ello se centra en "el ascenso al poder de un constructor de provincias cargado de ambiciones que es en principio siente una pasión verdadera por su equipo". Para llevarla a buen puerto hubo mucho trabajo detrás, tal y como él mismo recordó:

Una de las cosas que tenían muy clara desde el principio es que querían reflejar este deporte mostrando sus dos caras, ya que "es una serie que habla del lado oscuro del fútbol pero también de la pasión por el fútbol. Es un grandísimo negocio, pero también mueve muchísimas pasiones.". Por ello, su implicación fue total, mucho mayor que en anteriores producciones televisivas en las que había participado:

La gran diferencia es que ésta ha sido la primera serie que yo he estado desde el inicio, en la creación del concepto completo de la serie. He supervisado todos los guiones, trabajado en el diseño visual y he dirigido todos los capítulos salvo un par de días que no pude ir a rodaje por otros compromisos. Fui sustituido por Félix Viscarret, que lo hizo muy bien, pero todo el grueso lo he hecho yo. También el montaje y la musicalización. Nunca había hecho un trabajo tan gigantesco.