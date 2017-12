'Coco' domina la taquilla a la espera de que lleguen los últimos jedi

Quedan cuatro días para que 'Star Wars: los últimos jedi' llegue a los cines y arrase en taquilla. Mientras tanto, 'Coco', otro estreno distribuido por Disney, sigue cautivando al público en este mes de diciembre. Es nº1 en Estados Unidos por tercera semana consecutiva y acumula un total de 389,5 millones de dólares en todo el mundo.

La otra producción que está destacando en taquilla es 'Liga de la Justicia', que ya ha superado la barrera de los 600 millones en el mercado global. Es una cifra menor a la que esperaba Warner a estas alturas (en EE.UU. lleva 212 millones tras 24 días, 'Wonder Woman' recaudó 318 en el mismo periodo) y este fin de semana se ha vuelto a hablar de importantes cambios en el futuro del cine de superhéroes de DC, algo que se viene rumoreando desde hace meses.

TOP 10 de la taquilla en Estados Unidos

A pesar de que la gran reunión de sus superhéroes no está cumpliendo las expectativas, Warner Bros. se ha convertido en el primer estudio de Hollywood que alcanza la marca de los 2.000 millones en la taquilla "doméstica" durante 2017; sus mayores éxitos este año han sido 'Wonder Woman', 'It', 'Dunkerque' y la mencionada 'Liga de la Justicia'. Con el Episodio VIII de 'Star Wars' está a punto de estrenarse, Disney alcanzará pronto a Warner y, probablemente, antes de 2018 ya habrá superado sus ingresos.

En cuanto al ranking semanal, cabe destacar el promedio por sala de 'The Disaster Artist', que ha subido 8 puestos después de un estreno limitado en 19 salas; A24 la ha situado ahora en 840 cines y seguirá aumentando con el paso de las semanas. Al final de la tabla encontramos la otra novedad en el TOP 10, 'Just Getting Started', una comedia protagonizada por Morgan Freeman, Rene Russo y Tommy Lee Jones que no está interesando al público. Los críticos confirman que es tan mala como parece por el tráiler:

Lo más visto en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Coco 2,7M€

2-Perfectos desconocidos 2,3M€

3-Asesinato en el Orient Express 1,1M€

4-Wonder 0,9M€

5-Liga de la justicia 0,5M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 11 de diciembre de 2017

'Coco' también lidera la taquilla española aunque lo más llamativo es el éxito de 'Perfectos desconocidos', la última película de Álex de la Iglesia. En diez días lleva 6,5 millones de euros y casi un millón de espectadores; lleva camino de convertirse en la segunda producción española más taquillera de 2017, después de la secuela de 'Tadeo Jones' (nº1 insuperable con 18 millones).