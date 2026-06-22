'El día de la revelación' demuestra que pocos ruedan las escenas de persecución como lo hace Steven Spielberg

Se está hablando mucho de 'El día de la revelación' como el gran regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción, un terreno que marcó para siempre con clásicos como 'E.T., el extraterrestre' o 'Encuentros en la tercera fase'. Sin embargo, los que ya hemos visto la película hemos visto en que, más allá de los extraterrestres y las conspiraciones del gobierno, la película funciona también como un filme de persecuciones, un género en el que Spielberg lleva más de cinco décadas demostrando que juega en otra liga.

Más persecuciones y menos extraterrestres

En 'El día de la revelación', la historia sigue a Daniel Kellner (Josh O'Connor), que descubre pruebas irrefutables de que los extraterrestres llevan visitando la Tierra muchos años. Junto a su pareja Jane (Eve Hewson), la meteoróloga con habilidades psíquicas Margaret Fairchild (Emily Blunt) y la ayuda de un antiguo empleado de WARDEX interpretado por Colman Domingo, emprende una carrera a la desesperada para sacar la verdad a la luz antes de que una poderosa corporación, aliada con el Gobierno estadounidense, consiga silenciarlos.

Al frente de esa organización está Noah Scanlon, interpretado por un inquietante Colin Firth, dispuesto a movilizar todos sus recursos para recuperar las pruebas robadas. A partir de ese momento, la película apenas nos da respiro: los protagonistas saltan de un escenario a otro mientras escapan de los hombres de WARDEX en una sucesión de persecuciones, emboscadas y huidas que mantienen el ritmo de principio a fin.

Y no es una casualidad. Spielberg lleva décadas perfeccionando este tipo de historias y 'El día de la revelación' sirve como un nuevo ejemplo de un talento que ya había demostrado desde 'El diablo sobre ruedas', 'Minority Report' o 'Atrápame si puedes'. Incluso en sagas como 'Indiana Jones' o 'Jurassic Park', algunas de sus escenas más memorables son precisamente las persecuciones.

Lo que diferencia al cineasta de la mayoría de directores actuales es su extraordinario dominio del movimiento. Spielberg sabe exactamente dónde colocar la cámara, cómo moverla y cómo dirigir la mirada del espectador sin que este pierda nunca la referencia espacial de lo que ocurre. Sus largos planos secuencia, los travellings y la puesta en escena convierten cada persecución en un espectáculo perfectamente coreografiado.

A ello se suma otra de sus grandes señas de identidad: la profundidad de campo. Frente a la tendencia de muchas superproducciones actuales de desenfocar constantemente el fondo de la imagen, Spielberg apuesta por encuadres amplios y llenos de información visual. Gracias a esa forma de rodar, escenas como una espectacular huida en coche que termina estrellándose contra una casa o una intensa persecución en un tren a toda velocidad se convierten en algunos de los grandes momentos de 'El día de la revelación', confirmando una vez más que muy pocos directores ruedan secuencias de acción con su claridad, ritmo y precisión.

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