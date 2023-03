"Digamos que eran muy buenos amigos". El guionista de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' sugiere que hubo sexo entre Kang y Janet

'Ant-Man y la avispa: Quantumania' ya lo deja entrever, pero Janet Van Dyne, interpretada por Michelle Pfeiffer pudo haber echado más de una cana al aire en el Quantum Realm, ya que, además de estar con el personaje de Bill Murray, ahora sabemos que quizá hubo una relación física con Kang el conquistador mientras ambos estaban atrapados, incluso con relaciones sexuales.

Elipsis que dicen mucho

La película sorprendió al revelar que Janet no estaba sola cuando estuvo atrapada en Quantum Realm durante tantoss años. Kang, interpretado por Jonathan Majors, estuvo trabajando a su lado, hasta que supo que era más siniestro de lo que ella creía. Los fans del MCU recientemente teorizaron que no hay forma de que Janet y Kang pasaran tanto tiempo juntos y no hubiera algo entre ellos. Según el guionista de 'Quantumania', las teorías podrían ser ciertas.

En una entrevista reciente con IGN, se le preguntó a Jeff Loveness, sobre la posibilidad de que Janet y Kang tuvieran algún tipo de relación mientras estuvieron aislados durante tanto tiempo.

"Ohhhhhh. Quiero decir, sí, tienes al Sr. Hunk allí todo el día, tan misterioso. Tiene su pequeño orbe. Quiero decir, no sé qué hay en ese orbe. Intencionalmente lo dejé un poco vago, pero claramente, digamos que son muy buenos amigos [risas]. Y creo que a veces estamos en este mundo de videos de reacción de YouTube donde todos quieren que se les explique cada pequeño detalle. Y yo no creo que me adscriba a eso. Creo que hay una magia en lo que no se dice y en lo que no se dice explícitamente".

Loveness también dijo que algunas cosas en el cine suceden porque simplemente suceden, y cada detalle no tiene que tener una historia de fondo o una explicación:

"Y a veces, la bruja malvada del oeste puede derretirse porque el agua la derrite. Eso es todo lo que tienes que saber, hombre. No hay preparación para ello. No hay presagios. Es como, sí, ¿sabes qué? Échale un poco de agua y se va. Me encantan las novelas de Jane Austen o las novelas en inglés que tienen mucha represión sexual. Pero creo que hay mucha fuerza en ese tipo de relaciones que podrían ir en cualquier dirección. Y tal vez lo hizo, tal vez no."