Estrenos (29 de enero). 35 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Disney plus, Movistar Plus+, SkyShowtime y Apple TV+

Se nos va en un suspiro el mes de enero y como quien no quiere la cosa, este fin de semana entramos en febrero. La verdad es que no sé hasta qué punto se nos ha hecho largo el mes ya que con tanto estreno que hemos tenido no nos ha quedado demasiado tiempo. Pero ahí va una nueva muestra de los estrenos del streaming.

Concretamente, vamos a repasar las 35 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, Apple TV+ y Disney+.

'Dexter: Original Sin (Dexter: Pecado original)'

Reconozco que tengo bastante curiosidad por ver qué ha salido de la serie precuela que nos presenta a un joven Dexter Morgan en lo que entra como becario en la policía de Miami. El origen de uno de los mejores psicópatas televisivos interpretado, para la ocasión, por Patrick Gibson.

Estreno el jueves en SkyShowtime

'Tu amigo y vecino Spider-Man' (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

Tras el bombazo que supuso 'X-Men '97' hay muchas esperanzas puestas en la nueva serie de Marvel Animation. En esta ocasión tenemos una versión alternativa de las primeras aventuras arácnidas de Peter Parker, partiendo de la base de que le tutorea Norman Osborn.

Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

Ataque a los titanes T7 (sábado)

Cacería implacable. O.J. Simpson (miércoles)

La chica de nieve T2 (viernes)

Los dos hemisferios de Lucca (viernes)

Hinchas enemigos (miércoles)

Inuyasha T3 (sábado)

La mentira más brillante (sábado)

Mo T2 (jueves)

Un mundo maravilloso (miércoles)

El nuevo empleado (jueves)

¿Quién vio al pavo real bailar en la jungla? [N] (sábado)

Seis naciones. El corazón del Rugby T2 (miércoles)

The Seven Deadly Sins. Los cuatro jinetes del Apocalipsis T2 (jueves)

Yellowstone T1-4 (jueves)

Disney+

El joven Sheldon T1-6 (sábado)

Tu amigo y vecino Spider-Man (miércoles)

Movistar Plus+

Filmin

Abrir puertas y ventanas

Adiós, salvajes

Caballo Dinero

Con el viento

Los Hongos

La idea de un lago

La sustancia

Lo que arde

Longa noite

Malmkrog

Nightsiren

Otros

Dexter: Original Sin (jueves en SkyShowtime)

Estáis cordialmente invitados (jueves en Prime Video)

Mythic Quest T4 (miércoles en Apple TV)

