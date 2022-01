Estrenos de cine: la nueva película de Sean Penn da la bienvenida a un 2022 cuya taquilla continúa dominando 'Spider-Man: No Way Home'

¡Año nuevo, estrenos nuevos! Hace tan sólo una semana os traíamos el último repaso a las novedades de cartelera de 2021 y hoy damos la bienvenida a un curso cinematográfico 2022 que arranca con un surtido de lanzamientos bastante discreto y con una taquilla sin sorpresas inesperadas respecto a lo visto en fines de semana anteriores.

La gente de Comscore aún no ha facilitado cifras de recaudación concretas, pero echando un vistazo al Top 5 provisional del último ejercicio del año, podemos comprobar cómo 'Spider-Man: No Way Home' continúa ocupando un primer puesto del que no parece tener intención de apearse —y me da que aún falta para que lo haga—.

En segunda, tercera y cuarta posición repiten '¡Canta 2!', 'Matrix Resurrections' y 'Mamá o papá'; figurando en quinto lugar una 'The King's Man: La primera misión' cuyo decepcionante debut ha desbancando a una 'West Side Story' que la semana pasada tan sólo pudo hacerse con 0,26 millones de euros. Mal asunto.

Los estrenos de 5 de enero de 2022

'El día de la bandera' ('Flag Day', 2021)

Cinco años después de 'Diré tu nombre', Sean Penn vuelve a ocupar el asiento de director, haciendo doblete como intérprete, con 'El día de la bandera'; un largometraje a medio camino entre el thriller y el drama que cuenta la historia de un padre de familia que intenta mantener a su hija llevando una doble vida como falsificador, ladrón y estafador.

'Delicioso' ('Delicieux', 2021)

Tras la buena acogida de 'Pastel de pera con lavanda', Eric Besnard regresa a los cines españoles con 'Delicioso'; una comedia histórica ambientada en la Francia de 1789 previa a la Revolución Francesa que nos sumerge en el mundo de la cocina junto a Grégory Gadebois e Isabelle Carré.

'¿Qué vemos cuando miramos al cielo?' ('Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?', 2021)

Desde Georgia, Alexandre Koberidze escribe y dirige '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?'; un drama romántico con componente fantástico de por medio que aterriza en nuestros cines tras hacerse con el Premio FIPRESCI en el Festival de Berlín, el Premio Especial del Jurado en Mar de Plata, y después de recibir una gran acogida en su recorrido por diversos certámenes internacionales.

Y además...

'El espía honesto' ('Nahschuss', 2021)

'I Never Cry (Yo nunca lloro)' ('Jak Najdalej Stąd', 2020)

'Estado impuro' (2020)

