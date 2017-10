Las aventuras de Thor y las torturas de Jigsaw dominan la taquilla

Como era de esperar, la franquicia 'Saw' vuelve a liderar la taquilla en Estados Unidos con su octava entrega. 'Thor: Ragnarok' se estrena allí el próximo fin de semana así que la saga de terror tenía el camino libre para lograr un buen estreno; no lo ha conseguido, 'Saw VIII' ('Jigsaw') recaudó algo más de 16 millones de dólares.

Es una cifra muy floja aunque sólo costó 10 millones y no es el peor estreno de la franquicia ('Saw VI' hizo 14 millones en 2009). Además, puede presumir del nº1 y seguir aprovechando las fiestas de Halloween para aumentar sus ingresos durante esta semana. También se cree que parte de su público estuvo haciendo maratón de la 2ª temporada de 'Stranger Things', y acudirá a los cines tras terminar la serie.

La otra gran noticia del box office USA es el fracaso de 'Suburbicon', una comedia negra dirigida por George Clooney con un reparto encabezado por Matt Damon, Julianne Moore y Oscar Isaac; se estrenó en 9ª posición con menos de 3 millones. En 6º lugar encontramos 'Thank You For Your Service', un drama militar protagonizado por Miles Teller. Este es el tráiler:

'Thor Ragnarok' arrasa en el resto del mundo

La tercera película en solitario de Thor se estrenó en 36 mercados internacionales este fin de semana y cosechó un dato espectacular: 107,6 millones. Un 4% más que 'Guardianes de la Galaxia 2' y un 22% más que 'Doctor Strange' en territorios similares. Así quedó el TOP 5 de la taquilla en España: