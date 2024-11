La mejor película de superhéroes del último año ahora regresa con su versión definitiva. Una impresionante aventura de ciencia ficción que presenta sus dos codiciados steelbooks

Muchos querían dar por muerta a Marvel tras el enorme fracaso de 'The Marvels', pero el estudio propiedad de Disney volvió por todo lo alto este 2024 con el lanzamiento de 'Deadpool y Lobezno'. Además de haberse convertido en la película para adultos más taquillera de la historia, también ha sido la mejor aventura de superhéroes del último año.

Ahora 'Deadpool y Lobezno' contraataca con su versión definitiva para aquellos que quieran disfrutar con ella en casa. Y es que ya están a la venta sus ediciones en formato físico, incluyendo dos steelbooks diferentes con un precio cada uno de ellos de 32,99 euros que ya se encuentran entre lo más cotizado de los coleccionistas en formato físico.

En el apartado audiovisual ya os puedo decir que 'Deadpool y Lobezno' es una edición de referencia. Disney sabía muy bien de la importancia de este título y por eso ha ido un paso más allá echando mano tanto del sonido Dolby Atmos para la versión original en inglés como de las mejoras mejoras HDR10 y Dolby Vision en lo referente a la imagen en su edición en 4K. Dicho esto, pasemos ya con los steelbooks distribuidos por Divisa:

Así son los steelbooks

Así luce la parte frontal de ambos steelbooks, uno centrado en Deadpool y otro en Lobezno. Aquí la verdad es que va a primar más cuál de los dos personajes guste más a cada comprador, porque ambos diseños son impecables. Tampoco me sorprendería que más de una persona quiera hacerse con ambos a modo de coleccionismo, pues no es la primera vez que Marvel saca al mismo tiempo dos ediciones en caja metálica -ya lo hizo con 'Black Panther: Wakanda Forever'-, pero el tirón de 'Deadpool y Lobezno' es incomparable.

Para la parte trasera se ha optado por un diseño más minimalista en ambos casos, pero el hecho de que ambos logos tengan relieve añade un toque de distinción.

En lo referente al canto solamente se diferencian en que la edición Lobezno tiene un pequeño toque de color como resultado de la imagen frontal. Por lo demás, todo idéntico.

A modo de resumen, así tenéis cómo se ven ambas ediciones abiertas.

Para el diseño interior se opta por el contraste. Por un lado el color que caracteriza al personaje en el que se centra el diseño exterior de ese steelbook y por otro un mayor aparición del otro superhéroe -si os fijáis solamente hay un Lobezno en el diseño en amarillo y también una de Deadpool en el que tiene fondo rojo-.

Tampoco me olvido del diseño de los propios discos, donde se opta por Deadpool para el blu-ray y Lobezno par el UHD. La guinda del pastel habría sido que eso cambiase en función de cada edición y que el UHD se centrase en el protagonista dominante en ese steelbook, pero eso seguramente ya es demasiado pedir.

Obviamente, más de una persona tendrás las ediciones en caja metálica de las dos anteriores entregas de la saga liderada por Ryan Reynolds y quizá tenga curiosidad por ver cómo quedan unidas a los steelbooks que ahora nos ocupan. Por mi parte, tengo las dos primeras ediciones en steelbook en blu-ray, así que la comparativa ha sido con ellas:

Como bien podéis ver, no hay demasiada continuidad entre ellos, pero es que ya tampoco lo había entre el steelbook de 'Deadpool' y 'Deadpool 2'.

Los contenidos adicionales

Los steelbooks de 'Deadpool y Lobezno' no incluyen ningún extra que no aparezca ya en las ediciones en blu-ray y uhd de la película, pero vamos a repasar igualmente todos ellos, ya que es cierto que quizá se echa en falta un documental más profundo, algo por otro lado habitual en las ediciones de Marvel desde que fue adquirida por Disney. Eso no quita para que haya una buena cantidad de contenidos adicionales:

Lo primero que me gustaría agradecer a Marvel que se haya tomado el tiempo para grabar un audiocomentario de la película , algo que tuvo una enorme popularidad en la era del dvd pero que últimamente cotiza a la baja. Aquí son Ryan Reynolds y Shawn Levy quienes nos guían a través de diferentes aspectos de la película. Por ejemplo, comentan que el momento en el que Wade repasa diferentes formas de referirse a la cocaína fue algo que se grabó inicialmente para usarlo en la campaña de marketing y no para incluirlo en la propia película, pero les gustó tanto que ahí está. Por cierto, este es el único extra incluido en el disco en 4K

En lo referente a las piezas documentales tenemos cuatro, aunque vamos a dividirlos en dos grupos. Por un lado 'Encontrando a Madonna: Así se hizo el plano único' (6:23) se centra e la secuencia más recordada de la película con el enfrentamiento a multitud de Deadpools de otros universos. Por otro 'Enfoque práctico: Celebrando el arte de Ray Chan' (9:44) repasa los retos del diseñador de producción en una pieza que tiene un interés especial porque fue su último trabajo antes de fallecer el pasado 23 de abril, antes de que la película llegase a estrenarse.

Ya pasando a los documentales centrados en lo personajes, 'Cabos sueltos: Los héroes clásicos' (10:11) se centra en algunos de los tan comentados cameos de la película, más concretamente en los de Chris Evans -del único que no se incluye ninguna entrevista-, Jennifer Garner, Wesley Snipes, Channing Tatum y Dafne Keen. Por último, 'Lobezno' (6:09), cómo se decidió traerlo de vuelta y el propio Hugh Jackman comenta cuándo sucedió que quiso hacer esta película, porque en su momento se retiró en serio tras 'Logan'

Un componente más lúdico tienen otras dos piezas breves. La primera es 'La diversión de 'Deadpool 3' (3:22), una sucesión de tres piezas de corte humorístico lideradas por Reynolds -Jackman aparece en la primera y en la tercera- en las que por ejemplo se habla de la concienciación por el cáncer testicular. De 'Tomas falsas' (4:39) poco hay que decir más allá de que se nota que se lo pasaron bien en el rodaje

También se incluye una breve selección de 'Escenas eliminadas' (2:17). En concreto son tres, 'Tomando el ascensor', 'No hacer nada' y 'Papaíto está enamorado', y ninguna es especialmente interesante. Lo que sí llama la atención que no se incluya una que se lanzó online poco después del estreno y que apunta a un posible regreso de Tatum como Gambito

En definitiva

Una gran edición con dos presentaciones de lo más atractivas para conseguir que más de uno se deje el dinero y se haga con ambas cajas metálicas. Además, Disney ha puesto toda la carne en el asador incluyendo Dolby Vision, algo que había brillado por su ausencia en la mayoría de sus últimos lanzamientos, por lo que se trata ahora mismo de la mejor versión posible a la que uno puede acceder de 'Deadpool y Lobezno', así de sencillo.

