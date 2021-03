'Raya y el último dragón' es incapaz de superar el debut de 'Tom y Jerry' en taquilla con un discreto estreno internacional

No cabe duda de que una gran parte del público, entre la que me incluyo, está deseando una vuelta a la normalidad que implique disfrutar una vez más de largometrajes de grandes estudios y superproducciones en pantalla grande —ojo, que esto no quiere decir que desprecie el cine independiente, pero a nadie le amarga un dulce—; pero, por desgracia, parece que 'Raya y el último dragón' no ha sido suficiente reclamo a juzgar por su discreto debut en taquilla.

El último largometraje animado de la todopoderosa Disney ha iniciado su periplo comercial en salas estadounidenses liderando el box office con unos decepcionantes 8.6 millones de dólares recaudados; poco más de la mitad de lo que amasó en su sorprendente fin de semana de estreno 'Tom y Jerry', que esta semana ocupa la segunda posición del top 5 con 6.6 millones.

Si añadimos los mercados internacionales a la suma cosechada por 'Raya y el último dragón', la producción alcanza los 26.2 millones en taquilla global, perteneciendo 17.6 millones únicamente al mercado extranjero, de los cuales 8.4 se han extraído de unas salas chinas en las que también se ha recibido con tibieza al largometraje.

Tras 'Raya y el último dragón' y 'Tom y Jerry', cierran la lista con las cinco películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos 'Chaos Walking' con 3.8 millones de dólares —y unas críticas demoledoras—, 'Boogie' con 1.2 millones, y 'Los Croods: Una nueva era' con 0.7 millones en su decimoquinta semana en cartel.

Raya también corona la taquilla española

A falta de cifras concretas, 'Raya y el último dragón' también coronó la taquilla española del último fin de semana según los datos de Comscore, que sitúan a 'Pequeños detalles' en la segunda posición. Tras ellas, 'Los Croods: Una nueva era' y 'Y llovieron pájaros' ostentan la tercera y cuarta posición respectivamente, cerrando el Top 5 una 'En guerra con mi abuelo' que se niega a abandonar las listas con lo más visto después de trece semanas.