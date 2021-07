'John Wick 4': todo lo que sabemos sobre la nueva película de la saga de acción protagonizada por Keanu Reeves

La saga 'John Wick' ha ayudado a revitalizar la carrera de Keanu Reeves. Dar vida a este legendario asesino a sueldo ha hecho que su popularidad se dispare y a él se le nota disfrutar dando vida al personaje. Por ahora hemos podido ver tres películas de la franquicia de Lionsgate dirigida por Chad Stahelski, pero pronto será el turno de ver 'John Wick 4'.

No se ha lanzado una sinopsis oficial de lo que nos espera en 'John Wick 4', pero todo apunta a una continuación más o menos directa del final de la tercera entrega. Recordemos que el personaje interpretado por Reeves era traicionado por Winston, quien le disparaba en repetidas ocasiones, recuperando así su cargo como gerente del Continental.

Sin embargo, Wick no ha sucumbido a lo que parecía una muerte segura, ya que ha sido rescatado por el Rey del Bowery, ahora refugiado en las alcantarillas. Ambos dejan claro su enfado con la Mesa Alta, dando a entender que van a tomar represalias por lo sucedido...

Reeves dará vida por cuarta vez al mítico John Wick, estando también confirmados los regresos de Laurence Fishburne como el Rey del Bowery y Lance Reddick como Charon. Por el momento no se ha hecho oficial la vuelta de Ian McShane como Winston, pero sería toda una sorpresa que el personaje no hiciera acto de presencia en 'John Wick 4'.

Además, se han anunciado varios fichajes para añadir un poco más de pimienta a la cuarta entrega de la saga: Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada y Scott Adkins. Eso sí, no ha trascendido detalle alguno sobre cuáles serán los personajes que interpreten.

Chad Stahelski se ha ocupado de la puesta en escena de todas las películas de la saga hasta ahora, y 'John Wick 4' no va a ser la excepción. Con anterioridad a ello, Stahelski llevaba muchos años como coordinador de especialistas en producciones como 'John Rambo', 'Los Mercenarios' o 'Los juegos del hambre'.

Su debut como director se produjo con la primera 'John Wick' y pronto empezará a demostrar sus habilidades lejos de esta franquicia, ya que tiene en marcha multitud de proyectos, entre los que sobresale una nueva versión de 'Los Inmortales' que va a protagonizar Henry Cavill.

En el guion sorprende la ausencia de Derek Kolstad, creador de este universo que ya en la tercera entrega tuvo que conformarse con el papel de coguionista. Fue en esa última cuando llegó a la saga Shay Hatten -'Ejército de los muertos'-, quien firma el libreto de la cuarta junto a Michael Finch -'Predators'-.

It’s begun. #JohnWick4 is now in production. pic.twitter.com/CBZSDreg0c