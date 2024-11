'Una película de Minecraft', todo lo que sabemos sobre la adaptación del videojuego de Mojang protagonizada por Jack Black y Jason Momoa

No voy a negar que después de haber estado completamente enganchado cuando se lanzó, he vuelto a caer recientemente en las redes de 'Minecraft', y es que el juego de Mojang y sus interminables sesiones de crafteo y construcción me han dado —y me siguen dando— una extraña sensación de paz y desconexión del mundo real como pocos videojuegos han conseguido.

Es por esto que tengo muchísima curiosidad en ver qué ha salido de 'Una película de Minecraft', la adaptación a la gran pantalla del survival de Markus Persson que se estrenará en cines españoles la primavera del próximo 2025. Como aún quedan unos cuantos meses hasta entonces, vamos a repasar todo lo que sabemos sobre la producción, desde su reparto a su director, pasando por su sinopsis.

Fecha de estreno de 'Una película de Minecraft'

El caso de 'Una película de Minecraft' ha sido el mismo que el de muchas de las grandes cintas de estudio recientes, viéndose sometida a varios retrasos debido a la huelga de los sindicatos de guionistas y actores que se extendieron hasta finales de 2023.

Tras los acuerdos cerrados por SAG-AFTRA que pusieron fin al parón, el rodaje de la adaptación del videojuego arrancó en Nueva Zelanda este mismo 2024, finalizando en el mes de abril; marco temporal que ha dado alrededor de un año al equipo de posproducción para finalizar el trabajo, ya que 'Una película de Minecraft' tiene su fecha de estreno española fijada actualmente en el 2 de abril de 2025.

El reparto de 'Una película de Minecraft'

'Una película de Minecraft' no ha escatimado en grandes nombres para moldear su reparto, contando con dos estrellas de la talla de Jack Black y Jason Momoa encabezando el elenco y poniéndose en la piel del icónico Steve y Garrett Garrison respectivamente. Junto a ellos, Emma Myers, Danielle Brooks, y Sebastian Eugene Hansen darán vida a Natalie, Dawn y Henry Respectivamente.

Además, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Matt Berry, Bryan Cranston y Jemaine Clement completan la lista de intérpretes en roles aún desconocidos.

El director de 'Una película de Minecraft'

Las riendas de 'Una película de Minecraft' las ha tomado Jared Hess, realizador nominado al Oscar al mejor cortometraje animado por 'Noventa y cinco sentidos', responsable de la comedia de culto 'Napoleón Dynamite' y que ya colaboró con Jack Black en la divertida 'Super Nacho'.

Hess ha dirigido el largometraje sobre un guión firmado a cuatro manos por Chris Bowman y Hubbel Palmer, coguionistas de 'Los peores años de mi vida', 'De-mentes criminales' y del mencionado cortometraje de animación 'Noventa y cinco sentidos'.

La historia de 'Una película de Minecraft'

Para hacernos una idea de lo que nos espera en 'Una película de Minecraft', nada mejor que echar un ojo a una siniopsis oficial que promete una buena dosis de supervivencia a golpe de crafteo, moralejas para todos los públicos con mensajes positivos y toneladas de criaturas y objetos marca de la casa.

"Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados —Garrett «El Basurero» Garrison , Henry, Natalie y Dawn— se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y también protegerlo de cosas malvadas como Piglins y Zombies) mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve. Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a volver a conectar con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo... las mismas habilidades que necesitan para prosperar de nuevo en el mundo real".

Pósters y tráilers de 'Una película de Minecraft'

Tráilers

Teaser

Pósters