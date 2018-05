Cannes 2018 | Conclusiones y las diez mejores películas del festival

C’est fini. Ya no da más de sí la última gran cita del cine. Pese a las previsiones acerca de la confrontación con el caso Weinstein (antiguo gran jeque de la Croisette) y a una plataforma VOD de cuyo nombre no quiero acordarme, ninguno de estos dos temas han perturbado en lo más mínimo el devenir de la 71ª edición de Cannes. A decir verdad, y aunque las quinielas anticipasen un año aburrido, lo cierto es que ha habido mejor cosecha que en ediciones anteriores, haciendo además eso que un festival de cine debe hacer, dar cabida a cinematografías distintas, nombres nuevos u olvidados. Apadrinar el talento sin dejar de respetar a los maestros.

A muchos ha sorprendido el talento de Lukas Dhont, el belga que ha debutado en la sección Un Certain Regard con una obra, Girl, que sin duda tendrá más recorrido. Jim Cummings se ha convertido para otros en un cineasta de la escuela Sundance a vigilar. El chino Bi Gan, antiguo realizador de videos de bodas, lo daba todo para su segundo largometraje, en el que ha conseguido todos los objetivos estéticos que no había podido alcanzar con su primera obra. Tanto Alice Rorhwacher como Panos Cosmatos también son aún pequeños nombres en el plantel cinéfilo, pero han logrado estar a la altura de las expectativas. Lo mismo para David Robert Mitchell, el que nos daría 'It Follows'.

En segundo orden, los referentes ya asentados han mostrado en la mayoría de los casos propuestas inteligentes, no excesivamente arriesgadas pero sí bastante dignas que satisfarán a los amantes de este tipo de cine. Le ha ocurrido a Godard, claro, pero también a Pawlikowski, Panahi, Jia Zhang-ke, Spike Lee… Lejos queda el recuerdo de ediciones pasadas donde lo que predominaba en la Sección Oficial eran pesos pesados cuya única posible justificación para su inclusión en competición era la obra que les precedía.

Pero basta de cháchara. Nuestros ganadores para esta edición están claros, once felices descubrimientos que nos llevamos después de dos semanas de interminables jornadas. Muchas de ellas, esperemos, se estrenarán en nuestro país en los meses siguientes.

Las diez mejores películas del festival:

1) ‘Long Day’s Journey into the Night’, de Bi Gan (China)

2) ‘Lazzaro Felice’, de Alice Rorhwacher (Italia)

3) ‘Ten Years Thailand’, de Assarat, Sasanatieng, Siriphol y Weerasethakul (Tailandia)

4) ‘Under the Silver Lake’, de David Robert Mitchell (USA)

5) ‘Ash is Purest White’, de Jia Zhang-ke (China)

6) ‘Climax’, de Gaspar Noé (Francia)

7) ‘Burning’, de Lee Chang-dong (Corea)

8) ‘Cold War’, de Pawel Pawlikowski (Polonia)

9) ‘Thunder Road’, de Jim Cummings (USA)

10) ‘BlacKkKlansman’, de Spike Lee (USA)

10+1) ‘Mandy’, de Panos Cosmatos (USA)

Aquí puedes leer todas las opiniones sobre las películas más destacadas de Cannes.

¿Qué nos hemos perdido?

The Man Who Killed Don Quixote, el filme-evento de la temporada, pero no hay problema porque sabemos que se estrena en dos semanas en nuestro país. Tampoco hemos visto Arctic, con Mads Mikkelsen sobreviviendo al ártico apenas sin articular palabra, o Dead Souls, la última obra de ocho horas de Wang Bing. Un visionado que requeriría un estado mucho más calmado que el que carga este ambiente.

¿Qué nos ha decepcionado?

No han estado a la altura de las expectativas ni el regreso de Assako I & II, de Ryūsuke Hamaguchi ni la puesta en largo de Yann Gonzalez, Knife + Heart. La primera por redundar en los códigos del cine romántico japones sin traspasar la simpleza del relato, y el segundo por hacer eso mismo pero con un homenaje al giallo.

No podemos considerar Capernaum, de Nadine Labaki, como una decepción, ya que no esperábamos nada de la libanesa. Más que eso, el resultado de esta obra que según los rumores ha hecho llorar a Cate Blanchet nos produce tristeza por la falta de inteligencia del festival a la hora de programar una película que, más allá de sus virtudes estéticas (de las que también carece) es profundamente inhumana.

Y ahora sí, pasemos al top de los momentazos de Cannes 2018: