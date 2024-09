'Joker: Folie à deux' divide a la crítica de manera visceral, entre "la mejor película del año" y "mala a propósito"

En 2019, 'Joker' recibió un espaldarazo gigantesco al ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, por lo que era obvio que Todd Phillips y Joaquin Phoenix volverían a pisar el Lido con su secuela. 'Joker: Folie à deux' era una de las grandes incógnitas de la temporada, y su proyección en Venecia solo ha traído consigo... aún más incógnita.

Vivimos en una sociedad, otra vez

Y es que la película ha sido extremadamente polarizante, con críticas casi opuestas. Por ejemplo, David Ehlrich, de Indiewire, ha señalado que era "mala a propósito": "Es una insoportablemente -quizá incluso deliberadamente- aburrida secuela que hace todo lo que puede para no divertirte, un blockbuster en la forma de castigo colectivo", comenta, señalando el "troleo" de la incorporación de Lady Gaga, a la que relega a un lado para centrarse en un juicio "interminable".

En el lado contrario tenemos a Pete Hammond, de Deadline, que la ha llamado "un brillante retorno musical a un mundo de locura" y "la colisión de la fantasía musical chapada a la antigua de la Era Dorada y la violencia del mundo real", admirando a Gaga por su interpretación sin histrionismos, señalando que es completamente diferente a la propuesta de Margot Robbie.

Peter Bradshaw, de The Guardian, está en la línea de Ehlrich, opinando que es "tan estridente, laboriosa y muchas veces simplemente tediosa como la primera parte". Aunque destaca la mejora gracias a sus toques musicales, también que no examina "nada remotamente plausible, triste, divertido o inesperado", sintiéndose completamente vacía. Quizá el mayor decepcionado es Owen Gleiberman, de Variety, que indica que "ya no hay ningún peligro en su presencia. No va a intentar matar a nadie, y no está liderando una revolución. Simplemente está cantando y (en ocasiones) bailando dentro de su sueño como Joker".

Y como la cosa va de contrastes, en JoBlo han indicado "¡Qué actuación! ¡Qué historia! ¡Qué belleza! ¡Qué película! Lady Gaga y Joaquin Phoenix lo han clavado. Todd Phillips demuestra una vez más que es el mejor de los mejores. ¡'Joker: Folie à Deux lo merece todo! ¿Qué más puedo decir? Fácilmente es la película del año". El fotoperiodista Rubén Nepales, por su parte, destaca que "funciona como un musical" y que Phoenix canta de manera fantástica: "La gran apuesta de Todd Phillips funciona, gracias a su reparto, incluyendo Lady Gaga, y la sorprendente y al mismo tiempo irónica selección de canciones. ¿Quién lo habría dicho?".

Allá donde mires, verás contradicciones constantes. Frente al "notablemente honesta y fiel a sí misma" de Slash Film tenemos el "vamos a hacer como que esto nunca ha ocurrido" de Collider, y al lado del "sientes que puede estallar en llamas en cualquier momento" que comenta The Telegraph, Vulture cree que "parece que se está riendo de nosotros". Las espadas (y las dudas para Warner) están en todo lo alto. Ahora queda que juzguemos los demás.

