Este es el mensaje que Tommy Wiseau quiso compartir durante el momento más divertido de los Globos de Oro

Sí, sé que tan sólo llevamos ocho días en 2018, pero puedo afirmar rotundamente que ver subir al escenario de la gala de los Globos de Oro a Tommy Wiseau, artífice de la grotesca maravilla que es 'The Room', para acompañar a James Franco mientras recibía el premio a mejor actor de comedia por su labor en 'The Disaster Artist', se ha convertido en mi momento favorito del año.

Puede que me retracte conforme pasen los meses, pero mientras disfrutaba de la gala me emocioné al ver a Wiseau frente a los titanes del mundo del cine que se encontraban entre el público y los nominados y, por supuesto, me reí a mandíbula batiente cuando este intentó arrebatar el micrófono a Franco, que lo evitó con un rápido movimiento de brazo para deleite del respetable. Pero, ¿qué quería decir el bueno de Tommy? La respuesta la encontramos en el siguiente tuit.

If a lot of people love each other the world will be a better place to live !