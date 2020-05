Los Globos de Oro han cambiado sus normas por 'The Mandalorian': los actores deben enseñar sus rostros para poder ser nominados

Pedro Pascal y su cazarrecompensas enmascarado en 'The Mandalorian', según un artículo de Variety, ha hecho que las reglas de los Globos de Oro tengan que cambiarse. En un momento del cine en el que el uso de máscaras se hace común en la ficción, una nueva regla aclara que Pascal, cuya cara no es visible durante la mayor parte de la serie, no podría ser elegido en las categorías de mejor actor, a menos que se le vea el rostro.

Un nuevo horizonte enmascarado

Ahora, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha dictaminado que, "las interpretaciones solo con voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación". Eso significa que incluso si los personajes están físicamente en la escena, los actores cuyas caras no sean visibles no son elegibles en ninguna categoría de actuación. En 'The Mandalorian', que se emitió el otoño pasado, Pascal estaba disfrazado y escondido debajo de un casco durante los ocho episodios de la primera temporada. No es hasta el final de la temporada que se quita el casco del personaje y finalmente se le ve por primera vez.

De acuerdo con lo miembros, la naturaleza inusual del hecho que Pascal esté oculto en la mayoría de 'The Mandalorian' ha provocado el nacimiento de la regla. Pascal no fue nominado para un Globo el año pasado, pero el dilema de su elegibilidad llevó a la HFPA a aclarar si los actores cuyas caras están completamente ocultas pueden competir. Pero como Pascal fue desenmascarado en el final, la HFPA confirmó que el actor podría haber sido nominado.

Otro cambio de reglas anunciado amplia el grupo de votantes de los Globos. Los miembros vitalicios de la HFPA ahora pueden votar, aunque no ha habido propuestas para ampliar el número de este grupo. Para poder ser considerado miembro vitalicio, el votante debe estar en activo durante, al menos, 40 o 30 años, además de ser mayor de 75 años. También la Asociación ha cambiado la categoría de mejor miniserie o telefilme, añadiendo en la sección a las series antológicas, reconociendo así a series como 'Black Mirror' o 'The Twilight Zone'.

Estos cambios y aclaraciones en las reglas de los Globos de Oros se decidieron antes de la crisis de COVID-19. Los Globos ya anunciaron que considerarán películas para los Globos si se transmiten primero antes de un estreno en cines debido al cierre de salas de cine. No se ha anunciado una fecha para los Globos de Oro 2021. Tina Fey y Amy Poehler regresarán como coanfitrionas de la gala.