Ricky Gervais comparte los chistes que hubiese hecho si presentase los Globos de Oro este año. Son tan salvajes como cabría esperar

No sé vosotros, pero desde que presentó por última vez los Globos de Oro en el año 2020, he echado mucho de menos a Ricky Gervais ejerciendo de maestro de ceremonias. Y es que pocos cómicos son capaces de generar esa combinación entre incomodidad máxima y carcajadas hasta que te duelen las costillas de reír, pero como es comprensible hasta cierto punto, a la HFPA no le debe hacer demasiada gracia que su show quede eclipsado por las salvajadas de turno.

Salvajadas a la Gervais

Este año, lejos de apostar por alguno de los viejos confiables, la asociación de la prensa extranjera de Hollywood ha optado por aportar un poco de frescor y otorgar la batuta este 2025 a la actriz y cómica Nikki Glaser, quien aseguró que sus bromas "no van a ir tan fuerte hasta el punto de que alguien se ofenda". Glaser lo dejó claro: "No soy Ricky Gervais. Estos no son mis últimos Globos de Oro. Son mis primeros. Fue muy fuerte la última vez".

"Metido en la bañera pensando en lo que diría si presentase los Globos de Oro el domingo. Ha sido un año muy bueno para tener material".

Pero ojo, porque que Gervais no vaya a estar en los Globes no quiere decir que nos vayamos a quedar sin sus animaladas. El británico ha compartido en su cuenta de Twitter un hilo con varios de los chistes que hubiese dicho si presentase el domingo la ceremonia, asegurando que "ha sido un año muy bueno para tener material". Por supuesto, no ha dejado títere con cabeza y ha metido caña al Vaticano, Justin Timberlake y Kevin Hart —con Diddy de por medio, por supuesto—. Aquí está el trío de ases.

Hollywood y el Vaticano

"Hola y bienvenidos a la 82 ceremonia de los Globos de Oro. Menudo año. Cientos de miembros de la industria del entretenimiento han aprovechado la oportunidad de ir al Vaticano para conocer al Papa. Muchos de Hollywood. Obviamente no tenían suficiente con ser parte del segundo círculo pedófilo más grande del mundo".

Justin Timberlake

"Justin Timberlake fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Si hubiese ido a la cárcel hubiese escuchado las palabras 'Sexy Back' mucho más a menudo".

Kevin Hart y Diddy

"Kevin Hart dijo que estar en una de las fiestas de Diddy fue incómodo, porque no le dejaba tranquilo. Llegó el punto en el que tuvo que gritarle 'Soy enano, no un niño'".

Este año ganamos el factor sorpresa con una Nikki Glaser que puede dar el campanazo como una gran presentadora, pero perdemos deleitarnos de los silencios incómodos y las caras de desagrado entre el público. Se te echará de menos, Ricky.

En Espinof | Los Globos de Oro lo han vuelto a hacer. 'Gladiator 2' está nominada, pero aún no entendemos muy bien por qué

En Espinof | 'El juego del calamar 2' no se ha estrenado todavía y ya tiene una nominación en los Globos de Oro 2025. La serie de Netflix promete repetir su exitazo