Los Globos de Oro van tan adelantados que acaban de nominar a 'El juego del calamar'. Sí, antes del estreno de su temporada 2

Con los premios de cine y televisión siempre hay algo de lotería y de sorpresas... y una de ellas ha recaído en el regreso de uno de las series más populares de los últimos tiempos. 'El juego del calamar' acaba de ser nominado al Globo de Oro a mejor serie dramática por su temporada 2. Algo que sería lo más normal de no ser porque todavía no se ha estrenado.

Y es que la serie coreana de Netflix aparece listada junto a un, digamos, algo atípico conjunto de nominadas en esa categoría: la recién estrenada 'Chacal', la temporada 2 de 'La diplomática', 'Mr. and Mrs. Smith', 'Shogun' y la temporada 4 de 'Slow Horses', cuadro extraño no en cuanto a la calidad de las series sino por la sensación de que la mayoría no son "las típicas de siempre".

Eso sí, la sorprendente nominación entra dentro de las reglas del certamen, que reconoce lo mejor del cine y la televisión estrenado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Teniendo en cuenta que la temporada 2 de 'El juego del Calamar' se estrena el 26 de diciembre, entraría. Un poco sobre la bocina, pero entraría.

Con un calamar de oro

Ahora hay que confiar en que los votantes hayan tenido acceso a los episodios. La fechas límite para enviar las solicitudes por parte de las productoras fue el pasado 4 de noviembre, momento en el que ya debería haber la posibilidad de ver los nuevos episodios por parte de los votantes (y la fecha límite para verlos fue el 24 del mismo mes).

Reglamentos aparte, la verdad es que esta nominación sigue de un modo la tendencia que los Globos de Oro tienen para reconocer los grandes fenómenos televisivos, a pesar de que luego la calidad no acompañe (ejem, 'Emily en París'). Ya nominaron la primera temporada de 'El juego del calamar' en su momento, confirmándola como una de las series más llamativas de la década y con esta parece que apuestan fuerte.

