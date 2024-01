Globos de Oro 2024: todas las películas y series ganadoras que puedes ver en Netflix, Movistar Plus+, HBO Max y Disney+

La primera gran cita de la temporada de premios 2023-2024 ya ha tocado a su fin tras una noche bastante anodina y en la que la mayor sorpresa, probablemente, haya sido el sonoro batacazo de una 'Barbie' que partía como la gran favorita con 9 nominaciones y ha terminado llevándose el premio de consolación, como quien dice —aquí puedes ver la lista de ganadoras—.

Pero, como lo que verdaderamente importa es disfrutar de las mejores series y el mejor cine, a continuación os dejo una lista con las producciones que cerraron los Globos de Oro 2024 con una estatuilla bajo el brazo y que ya están disponibles para ver en streaming, ya sea en plataformas de suscripción al uso como Netflix, HBO Max o Disney+, o en alquiler.

Películas

'Oppenheimer' (2023)

Christopher Nolan ha tenido que dejar a un lado la ciencia ficción y ponerse solemne para que se le tomen en serio —un poco como le ocurrió a Steven Spielberg—. La maniobra le ha salido bien, porque su biopic sobre el padre de la bomba atómica se ha alzado como la gran triunfadora de la noche con cinco estatuillas, incluyendo las de mejor dirección y mejor película dramática.

Crítica en Espinof | Disponible en alquiler en Filmin, AppleTV, Google Play y otras plataformas

'Barbie' (2023)

La cinta más taquillera del curso cinematográfico 2023 partía como una de las grandes favoritas tras convertirse en la segunda película más nominada de la historia de los Globos de Oro, pero ha terminado pegándose un tremendo batacazo rascando sólo el galardón al mejor logro cinematográfico y de taquilla y el de mejor canción. Deja la sensación de que no ha sido kenough.

Movistar Plus+ y HBO Max

'Los asesinos de la luna' ('Killers of the Flower Moon', 2023)

La otra gran decepción de la noche fue la experimentada por Martin Scorsese y su extraordinaria 'Los asesinos de la luna'. Las jugosas siete nominaciones con las que partía tan sólo han dado frutos en la categoría de mejor actriz dramática, en la que Lily Gladstone se ha alzado como la justa triunfadora comiéndole la tostada a Greta Lee y Sandra Hüller.

Crítica en Espinof | Disponible en alquiler en Filmin, AppleTV, Google Play y otras plataformas (en Apple TV+ a partir del 12 de enero)

Sin fecha en plataformas/en cines

Series

'Succession'

Como era de esperar, 'Succession' volvió a arrasar en las nominaciones, cosechando nueve candidaturas —algunas de ellas compartidas en las mismas categorías interpretativas—. Finalmente, han sido cuatro los globos que se ha metido en el bolsillo de los cinco a los que optaba, triunfando como la mejor serie dramática del año y claudicando únicamente en la lucha por el premio a la mejor actriz de reparto.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max

'The Crown'

La culpable de que 'Succession' no hiciese pleno no ha sido otra que Elizabeth Debicki, cuya Diana de Gales ha vuelto a enamorar en la última temporada de la celebrada 'The Crown'. Este ha sido el único Globo de Oro que ha rascado la producción de Netflix de los cuatro a los que optaba. El show de HBO Max terminó comiéndole la tostada al drama monárquico británico en el resto.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'The Bear'

En las categorías de comedia y musical, 'The Bear' era la clara favorita para salir con la cabeza bien alta de la noche, y los pronósticos no han defraudado. La producción de FX optaba a cinco Globos, y ha rascado los de mejor actor, mejor actriz y mejor serie en su categoría. Ni tan mal.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

'Bronca'

En lo que respecta a las miniseries, antologías y películas, ha habido triplete para bronca. La limitada de Netflix optaba a los premios al mejor actor, la mejor actriz y la mejor serie en su categoría, y ha conquistado los tres para alegría de su pareja protagonista, compuesta por Steven Yeun y Ali Wong.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Ricky Gervais Armageddon'

Y, para terminar, Ricky Gervais y su 'Armageddon' se han impuesto a cómicos de la talla de Chris Rock, Sarah Silverman, Wanda Skyes o Trevor Noah —también andaba Amy Schumer por ahí— en la categoría de mejor actuación de stand-up comedy.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

