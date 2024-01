'Succession' es la ganadora de la noche entre las series en unos Globos de Oro 2024 que también premian a 'The Bear' y 'Bronca'

La ceremonia de los Globos de Oro arrancó esta madrugada y en ella se han elegido, entre otros, los mejores actores y series de televisión... al menos para la organización. Una parte de televisión bastante interesante por ser, esta vez, "antesala" de los Emmys, que ha inaugurado el doblete para actores protagonistas en miniserie por 'Bronca'... pero ha habido más.

Cero sorpresas con los galardones principales: la de Netflix se ha alzado con tres estatuillas, incluyendo Mejor serie limitada y los actores principales. Mismo destino que ha tenido 'The Bear' como mejor serie de comedia. Uno más, y por tanto ganadora técnica de la noche, se ha llevado la mejor serie de drama: 'Succession'.

Por lo demás, estos son todos los ganadores:

Ali Wong es la mejor actriz en una serie limitada por 'Bronca'

Poca sorpresa ha sido el primer premio de la noche en cuanto a televisión se refiere con Ali Wong llevándose el premio a mejor actriz en serie limitada por su papel en 'Bronca'. Un merecidísimo premio, al igual que el de su compañero de serie... y muy competido estando ahí actrices de cine o Juno Temple.

Estas eran las nominadas:

Steven Yeun se lleva la estatuilla a mejor actor en una serie limitada por 'Bronca'

'Bronca' hace doblete con el Globo de oro a Steven Yeun, quien adelanta a Harrelson, Oyelowo o el propio Jon Hamm. Estos eran los nominados:

Matt Bomer (Compañeros de viaje)

Sam Claflin (Todos quieren a Daisy Jones)

Jon Hamm (Fargo)

Woody Harrelson (Los fontaneros de la Casa Blanca)

David Oyelowo (Lawmen: Bass Reeves)

Steven Yeun (Bronca)

La Lady Di de Elizabeth Debicki es la mejor actriz de reparto por 'The Crown'

La despedida de 'The Crown' se ha llevado su primer galardón en la figura de Elizabeth Debicki, quien ha sido nombrada la mejor actriz de reparto. Estas eran las nominadas:

Matthey Macfayden le da el primer Globo de oro a 'Succession' como mejor actor de reparto en serie

Si Debicki ha inaugurado el contador para la temporada final de 'The Crown', ha sido Matthew Macfayden en hacerlo para la de 'Succession', prometiendo una gran batalla entre las dos. Estos eran los nominados:

Jeremy Allen White adelanta a los favoritos como mejor actor en serie musical o comedia

Además nos hemos llevado alguna grata sorpresa (o, bueno, no tanto) con Jeremy Allen White llevándose el premio a mejor actor principal en una serie de comedia por su papel en 'The Bear'. Sorpresa no tanto por su labor, sino por adelantar a titanes del género como Martin Short o Bill Hader.

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actuación de Stand-Up Comedy en Televisión para Ricky Gervais

Por primera vez en los Globos de Oro se decide dar un premio a los monologuistas (y, por ende, sus monólogos). Cero sorpresas, o riesgos, aquí ya que el premio ha caído para el Armageddon de Ricky Gervais. Estos eran los monologuistas nominados:

Chris Rock (Selective Outrage)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Someone You Love)

Wanda Sykes (I’m an Entertainer)

Ricky Gervais ( Ricky Gervais Armageddon )

Trevor Noah (Trevor Noah: Where Was I)

Amy Schumer (Amy Schumer: Emergency Contact)

Ayo Edebiri es la mejor actriz en musical o comedia por 'The Bear'

Acompañando a su, valga la redundancia, compañero de reparto principal. La gran Ayo Edebiri se ha alzado con el galardón a mejor actriz de comedia.

El Culkin bueno es el mejor actor en drama por 'Succession'

Muy mal se le tenía que dar a 'Succession' para no llevarse un premio en esta categoría teniendo a la mitad del reparto nominado. Finalmente ha sido Kieran Culkin quien se ha llevado el gato al agua y el segundo galardón para la serie de HBO.

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Dominic West (The Crown)

'The Bear' es la mejor comedia de televisión

Pocas sorpresas estamos teniendo con los premios gordos: con tres galardones, 'The Bear' se ha coronado como la mejor serie de comedia para los Globos de Oro.

Colegio Abbott (ABC)

Barry (HBO/Max)

Jury Duty (Amazon Freevee)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

The Bear (FX)

'Bronca' se lleva el premio a Mejor serie limitada

Igualmente, ha sido 'Bronca' la que se ha llevado la estatuilla a mejor serie limitada. Cero sorpresas ya que la única que podría haberle hecho sombra era la temporada 5 de 'Fargo'.

Bronca

Cocina con química

Todos quieren a Daisy Jones

La luz que no puedes ver

Compañeros de ruta

Fargo

Sarah Snook es la mejor actriz en drama por 'Succession'

Si había alguna esperanza para que 'The Last of Us' rascase algún galardón, esa ha sido desvanecida por Snook, quien se ha llevado el galardón a mejor actriz principal de drama.

Sarah Snook (Succession)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Helen Mirren (1923)

Keri Russell (La diplomática)

Emma Stone (The Curse)

Imelda Staunton (The Crown)

'Succession' corona la noche como mejor serie dramática

Desempatando finalmente está 'Succession' que, predeciblemente, se convierte en la mejor serie dramática para los premios. Un ticket de oro para los Emmys de la semana que viene.

Succession (HBO/Max)

The Crown (Netflix)

La diplomática (Netflix)

The Last of Us (HBO/Max)

1923 (Paramount+)

The Morning Show (Apple TV+)

En cuanto a plataformas, ha sido Netflix la que ha triunfado con 5 galardones; 4 han ido para HBO Max y 3 para el conglomerado FX/Hulu/Disney+.

