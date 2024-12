Una de las mejores precuelas de terror psicológico llega a MAX en México. El origen de una historia con giros perturbadores que arrasa en la plataforma

En 2009, una película de terror psicológico sorprendió al público con un giro perturbador que dejó una huella imborrable en los fanáticos del género. Ahora, once años después, la precuela que promete desentrañar los orígenes de tan enigmático y aterrador personaje llega a la plataforma MAX en México para convertirse en una de las cintas en ascenso del servicio de streaming.

'La Huérfana: el origen' ('Orphan: First Kill' en su título original) es una precuela que promete desentrañar los orígenes de Esther, cuyo nombre real es Leena Klammer. Dirigida por William Brent Bell, la película explora el pasado de esta figura macabra y su historia antes de ser adoptada por la familia Coleman, un arriesgado juego en el que retomar la cinta juega con las expectativas del público y los nuevos elementos narrativos que añaden otra capa de intriga a su oscuro personaje.

Esta cinta, parte de lo que planea ser una próxima trilogía, arranca con la historia de Leena, una mujer con una rara condición médica que la hace parecer una niña de 9 años, pero en realidad tiene más de 30 años. La película sigue a Leena en su fuga de una institución psiquiátrica en Estonia, tras haber planeado y ejecutado una serie de eventos violentos.

Cuando escapa, adopta la identidad de una niña desaparecida llamada Esther, quien pertenecía a una familia rica de los Estados Unidos: los Coleman, quienes, desesperados por encontrar a su hija perdida, la reciben en su hogar, sin saber que esta "niña" es en realidad un peligro latente que desata un conflicto cada vez más intenso con su madre adoptiva, Tricia.

El giro central de 'La Huérfana: el origen' es que no solo nos muestra la historia detrás de Esther/Leena, sino que también profundiza en las dinámicas psicológicas y emocionales entre ella y la familia que la acoge, sobre todo con Tricia, quien empieza a sospechar de la verdadera naturaleza de su nueva hija, una relación donde se establecen paralelismos con la primera película, pero con un enfoque renovado en las motivaciones de Leena, quien, al ser puesta en una posición de poder dentro de la familia, demuestra un comportamiento más manipulador y letal.

Un giro narrativo digno de admirar

Lo que destaca en la cinta es su habilidad para sorprender al espectador con giros narrativos inesperados. La película no solo nos da una visión de los orígenes de Leena, sino que también reconfigura la narrativa al dar detalles sobre su historia de una manera más compleja y llena de matices. A diferencia de la primera película, que se enfocaba en el terror psicológico y la revelación del trastorno de Esther, esta precuela explora más a fondo el control y la manipulación que Leena es capaz de ejercer sobre las personas que la rodean.

Aunque algunos momentos pueden sentirse previsibles, el regreso de Isabelle Fuhrman y la dirección segura de William Brent Bell hacen de 'La Huérfana: el origen' una pieza interesante dentro del subgénero de horror psicológico que, como comentó nuestro compañero Javier Trigales, "el ardid de guion no molesta, es coherente y sienta las bases de un tramo final espléndido... con un producto competente que aporta al 'hall of fame' de la infamia cinematográfica un nuevo e inquietante personaje".

'La Huérfana: el origen' está disponible en Máx México

En Espinof | Las mejores series en Max de 2024