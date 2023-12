'La huérfana 3' ya está en marcha, y su director apunta a una majadería aún mayor que la de 'Primer asesinato': "Las reglas se han abierto hasta un punto en el que todo es posible"

Cuando hace cosa de cuatro años conocimos que 'La huérfana', el notable thriller de Jaume Collet-Serra que nos dejó a muchos ojipláticos con su sorprendente giro de guión, tendría una secuela que volvería a contar con una Isabelle Fuhrman a mitad de sus 20 dando vida a su protagonista —que, recordemos, aparenta tener unos 10 años—, fuimos muchos los que arqueamos la ceja en una mueca entre la estupefacción y la desconfianza.

Más majaderías, por favor

Finalmente, 'La huérfana: Primer asesinato' terminó siendo un sorpresón inesperado gracias al modo en que su director William Brent Bell —que acababa de firmar 'The Boy'— abrazó sin cortapisas el espíritu camp en un auténtico festival de plot twists demenciales, violencia y un mid point que va más allá de lo impactante para caer directamente en lo desquiciado. Un jolgorio maravilloso e inesperado, vamos.

Pues bien, gracias a una entrevista concedida por Brent Bell a The Hollywood Reporter con motivo del lanzamiento de su último largo, titulado 'Lord of Misrule', hemos conocido que el cineasta ya se encuentra preparando 'La huérfana 3'. Y ojo, porque según las declaraciones de su máximo responsable, parece que podemos esperar un disparate aún mayor que el de la segunda entrega de la franquicia.

"Definitivamente creo que La huérfana como franquicia tiene muchas posibilidades, y a diferencia de otras, ya sea con una muñeca o un asesino enmascarado, ella es un personaje real en la pantalla, como Hannibal Lecter, y nunca envejecerá. Así que realmente podemos [hacer La huérfana 3], y solo vamos a mejorar. Y a Isabelle le encanta. Así que, siempre y cuando nos emocionemos con las historias, hay muchas direcciones a las que podemos ir, y estamos desarrollando una tercera ahora.

Cuando vi al escritor [David Coggeshall] en una proyección de Lord of Misrule hace unas semanas, hablamos de su nueva película, The Family Plan, y dijo: 'Solo quiero escribir películas de La huérfana porque tienen mucha libertad. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa'. Y ahora que hemos tomado otra dirección con la segunda, las reglas de la franquicia se han abierto hasta un punto en el que todo es posible".

Por el momento el proyecto está en sus primeras fases de desarrollo, pero las palabras de Bell parece que podrían traducirse como un "¿Que no puedo superar lo de 'Primer asesinato'? Sujétame el cubata". No sé vosotros, pero después del disfrute de la secuela, no puedo esperar a ver qué nos ofrecen en el cierre de la trilogía.

