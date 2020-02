'La huérfana' tendrá precuela: el director de 'The Boy' contará los orígenes de Esther

Ya han pasado 11 años del estreno de 'La Huérfana' (Orphan, 2009), una estupenda película de terror de nuestro director Jaume Collet-Serra, y ahora ha sido anunciada una precuela según informa Deadline, la película llevará por título 'Esther', el nombre de la niña no tan niña, y contará con la dirección de William Brent Bell, quien está apunto de estrenar su secuela de 'The Boy', en la que toca el tema de los niños malévolos.

La oscura historia de Esther

El guion de la película estará a cargo de David Coggeshall cuyo título más conocido es 'The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia' y la producción será de Dark Castle Entertainment y eOne. Se estima que el rodaje comenzará durante el tercer trimestre de este año, pero el elenco del proyecto no está confirmado, con duda principal de quién encarnará a la protagonista ya que en 2009 Isabelle Fuhrman levantó la película casi ella sola, con su icónica representación de una mujer dentro de un cuerpo de niña.

Según Deadline, la historia girará en torno al pasado de Leena Klammer, la asesina que se hace pasar por la niña, rebautizándose como Esther Coleman, en la primera película. Aquí, veremos a Klammer organizar un brillante plan para escapar de un recinto psiquiátrico ruso y luego viajar a Estados Unidos.

Aunque todo apunta a que esa primera parte del film será un primer acto, el grueso de 'Esther' volverá a la trama de hacerse pasar por otra persona, en este caso, la hija desaparecida de una familia acomodada. Pero la nueva vida de Lena como Esther dará un vuelco inesperado y tendrá que enfrentarse a una madre que está dispuesta a proteger a su familia cueste lo que cueste. No hay fechas aproximadas de estreno.