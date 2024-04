Se mantiene en lo más alto de Max México tras una semana esta desternillante y políticamente incorrecta comedia perruna

Una buena comedia siempre apetece. Pero esta, mejor no verla en familia. Porque tras una semana en la plataforma la comedia adulta ‘Hijos de perra’ se mantiene bien alta en las listas de audiencias. Está en Max México y es un visionado altamente recomendable.

Estrenada el pasado 2023 bajo la dirección de Josh Greenbaum y la producción de los siempre confiables Phil Lord y Chris Miller, es la clásica comedia de animales encontrando su hogar, pero con un divertido giro adulto que lo cambia todo.

¿Cómo de adulto? Pues ya lo comentaba Pablo Vázquez en su crítica por aquí: "La película se convierte en una fiesta donde reina el taco por la cara (en la versión original, más de veinte F-bombs en los primeros diez minutos), referencias sexuales omnipresentes, escatología por doquier".

Mala lengua pero corazón

La película se centra en Reggie, un inocente y cariñoso Border Terrier que presenta un amor incondicional por un dueño que en realidad le odia. Tras ser abandonando definitivamente por su dueño, Reggie conoce a Bug, otro perro callejero que le enseñará a sobrevivir.

Lo que sigue son las peripecias de esta emancipación obligada de Reggie y de su nuevo grupo de amigos, que se cuentan a ritmo de chiste verde y humor negro. Las diferencias entre cómo perciben el mundo los perros frente a los humanos es el principal arma que tiene esta comedia que nada tiene que envidiarle a 'La fiesta de las salchichas' en cuanto a tono.

En su versión original, nos encontramos con un reparto bastante cargado, Will Ferrell y Jamie Foxx ponen las voces a los perros protagonistas, y el resto lo completan actores queridos en Hollywood como Isla Fisher, Randall Park o Sofia Vergara. Las fantásticas interpretaciones ayudan a anclar unos personajes y un tono que, si bien no para de soltar barbaridades, no se olvida de delegar un poco de corazón a una película sobre un grupo de inadaptados que se han visto forzados a encontrar entre ellos una familia. No todo pueden ser marranadas.

