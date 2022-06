Es una de las mejores series de comedia de la historia y lanzó la carrera de Chris Pratt: la gran sucesora de 'The Office' llega a HBO Max en unos días

Seguro que más de uno te ha puesto sobre aviso, y aquí no vamos a ser menos: la primera temporada de 'Parks and recreation' no es un reflejo de lo que es el resto de la serie, un poco al estilo de lo que ocurre con 'The office'. Pero si consigues escalar esos seis episodios, te espera una mina de diamantes en la que cada episodio es mejor que el anterior y no afloja su calidad hasta el episodio final. ¿Y lo mejor? Que después de un tiempo perdida por el streaming, el 18 de julio llega a su casa definitiva: HBO Max.

Give me all the bacon

'Parks and recreation' es una comedia perfecta en la que cada uno de los personajes funciona como un reloj, desde el mítico Ron Swanson hasta la idealista Leslie Knope: no hay frase de la serie que no tenga potencial de ser icónica, y tiene la increíble capacidad de convertir pequeños detalles en bromas recurrentes que se van haciendo grandes con la propia serie.

Pero además de una buena sesión de carcajadas en cada episodio, 'Parks and recreation' es, ante todo, una serie mantita, de esas en las que adoras a todos los personajes, notas el amor con el que estuvo hecha y solo quieres darles un abrazo. Sí, incluso a Jerry. Y si no tuviste la oportunidad de verla en su paso por Amazon Prime Video, créeme si te digo que te envidio muchísimo por poder disfrutarla por primera vez.

Hasta los más cínicos tienen que rendirse ante la obviedad: no hay quien pueda resistirse a '5000 candles in the wind', Andy y April comiendo de un frisbee, Ron pidiendo más bacon, Ben creando su juego de mesa, 'Treat Yo'self!', Tammy 2, Burt Macklin o cualquiera de las mil pequeñas bromas y detalles de cada episodio.

'Parks and recreation' es emocionante, cariñosa, graciosa y única. Una serie de un tiempo menos deprimente tras la que no se ha vuelto a hacer nada igual. Este 18 de julio, dale una oportunidad. Y sí, puedes empezar por la temporada 2.