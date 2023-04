"Sus hijos le causan dolor": Brian Cox y el creador de 'Succession' explican la escena más descorazonadora de la temporada 4

Una de las maestrías que tiene Jesse Armstrong y el equipo de guionistas de 'Succession' se encuentra en cómo manejar los tiempos: los de decir cosas, los de no decirlas y los de enfrentarse y poner las cartas sobre la mesa. 'El ensayo' (4x02) marca una de estas últimas en un escenario inusual: un karaoke.

Por cierto, a partir de aquí inevitables spoilers de la serie de HBO Max.

Tras un primer episodio en el que hemos visto la soledad de Logan, abandonado por sus hijos en su cumpleaños (sí, solo parece haber pasado un año desde la temporada 1) y viendo que su venta a Matsson puede correr peligro por las posibles jugadas del trío Shiv/Kendall/Roman, el padre decide que es hora de tener un encuentro real y a todo el corazón abierto que le es posible con sus vástagos.

Famous Blue Raincoat

El resultado es una de las secuencias más descorazonadoras de lo que llevamos de temporada y probablemente de la serie. Secuencia marcada por el hecho de que esta reunión se produce en un karaoke en el que un Connor (Alan Ruck) melancólico decide cantar en solitario la canción más triste posible: Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen.

Una vez más, los guionistas de 'Succession' —concretamente firman el episodio Tony Roche y Susan Soon He Staton— no dan puntada sin hilo con la selección de una canción que va sobre traición (la presunta fuga de Willa el día antes de la boda) y depresión.

Si ya el ambiente era triste, tras la canción llega papá Logan (Brian Cox) a dinamitar las cosas en un reencuentro amargo con sus hijos a medio camino entre juego de poder y reunión genuinamente familiar que termina con un «Os quiero, pero no sois gente seria» por parte del patriarca.

Juego de poder en el karaoke

En palabras de Jesse Armstrong, creador de la serie:

«El asunto de la escena del karaoke es básicamente sobre intentar persuadir gente que tiene algo de ventaja sobre ti. La razón por la que Logan es más locuaz en esa escena es, a mi parecer, por simple poder. Esta es una posición inusual para él en la que los hijos tienen poder sobre él, por lo que necesita echar, ya sabes, vinagre y miel, si quiere atrapar a estas moscas.

A menudo es una persona de pocas palabras. Recuerdo el episodio donde hace terapia familiar, donde dice algunas cosas. Normalmente es porque lo necesita. Además, quizás algunas personas vean la influencia de Kerry. Parece que ha habido conversaciones anteriores donde ella, bien por razones reales y emocionales bien por razones tácticas, sugiere que hay cierto politiqueo en hacer una disculpa o un gesto en ese sentido a los chicos.»

De esta manera, tenemos una escena grupal en la que sabemos que se van a decir cosas que duelen. Algo que matiza también el propio Brian Cox:

«Sus hijos le causan dolor, pero no puede expresarlo porque no quiere. (...) Logan intenta hacer que Waystar Royco funcione, pero sabe que es un desastre. Es responsable de esto que ha creado. Incluso aunque se ha vuelto ligeramente monstruoso, piensa que puede controlarlo. Es este elemento, que por supuesto es de escritura brillante, es ese sentido de honor implícito que requiere Logan. No requiere un plan retorcido, que es lo que los hijos están tan ocupados haciendo una y otra vez.»

La escena deja definitivamente tocados tanto a padre como a los hijos... algo que se materializa en la escena final, con Roman (definitivamente el más parecido a Logan) aparentemente aliándose con el patriarca. Veremos cómo acaba esto.

