Si te gusta Shyamalan, su última producción es este thriller paranormal que sigue entre lo más visto de Max México tras una semana

Lo ames o lo odies todo lo que venga de Shyamalan siempre merece algo de atención. 'Los horrores de Caddo Lake' no es obra directa del cineasta, pero sí actúa de productor ejecutivo en un thriller paranormal que dirigen Celine Held y Logan George.

La historia sigue una premisa familiar en el género, la desaparición de una niña de 8 años junto a un lago pone a todo un pueblo contra las cuerdas. Especialmente cuando empiezan a acontecer eventos paranormales que desafían el espacio tiempo y unen las vidas de los protagonistas. La trama de ciencia ficción es una de esas con las que es mejor llegar sabiendo lo menos posible.

La película está protagonizada por Dylan O’Brien (Paris) y Eliza Scanlen (Ellie), a quien también hemos visto en 'Old', otra producción de Shyamalan. Mientras Ellie y su familia van en búsqueda de su hermanastra, Paris trabaja en el lago en el que desapareció y está lidiando con su propia pérdida, aun afectado por la muerte de su madre tiempo atrás.

De forma similar a como ocurre con otras de Shyamalan, la película no ha tenido un gran paso por la crítica. En Collider escribían que pese a su trama de suspense no es capaz de "capitalizar en las influencias" del cineasta, mientras que en Screen Rant escribían que "no hay aquí suficiente para salvar la película de ser un aburrimiento".

También se ha ganado defensores, en The Wrap dicen que "está elaborada inteligentemente y acaba encajando bien". Parece ser la opinión que comparten muchos espectadores. Tras más de una semana la película se posiciona como lo tercero más visto en Max México.

