'Tiempo de victoria' tendrá temporada 2: HBO Max renueva su fascinante serie sobre los Lakers de los 80

Los Lakers de la era showtime seguirán en marcha un año más. HBO ha anunciado la renovación por una temporada 2 de 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), su drama baloncestístico.

Protagonizada por John C. Reilly, la ficción de época nos lleva (estilísticamente también) a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando el fichaje de Magic Johnson fue el primer punto en el plan de transformación ya no del equipo de Los Angeles sino también de la NBA.

Esta renovación viene justo en mitad de su primera temporada, con el quinto episodio reuniendo a 1.2 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que indica un aumento de un 37% respecto al episodio piloto, que estuvo dirigido por Adam McKay.

It's Showtime

El reparto de esta primera temporada lo conforman John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Sarah Ramos, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young, Rob Morgan y Sally Field.

'Tiempo de victoria' está cocreada por Max Borenstein y Jim Hecht, a los que acompaña Rodney Barnes en el guion, y está basada en "Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" de Jeff Pearlman.