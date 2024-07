Hoy en TV, la película de ciencia ficción con una de las muertes más tristes de la historia del cine. Un impresionante thriller postapocalíptico que arrasó en taquilla

A lo largo de la historia del cine hay varias muertes que conmovieron a millones de espectadores en todo el mundo. Cada uno tendrá una que le tocó especialmente la fibra sensible, pero recuerdo que hace 17 años se habló muchísimo de lo triste que era una que tuvo lugar en esta película postapocalíptica que arrasó en cines. Me refiero a 'Soy Leyenda', uno de los mayores éxitos de la carrera de Will Smith gracias a los 585 millones de dólares que recaudó.

Basada de forma muy libre en una aclamada novela de Richard Matheson, 'Soy Leyenda' nos cuenta la historia de Robert Neville, quien cree que es el último hombre vivo en la Tierra. Acompañada de su perra Sam, el personaje interpretado por Smith tiene que hacer frente a los monstruos sedientos de sangre en los que se han convertido el resto de personas.

Un efectivo espectáculo

Por mi parte, no creo que 'Soy Leyenda' sea una gran película, pero sí es un espectáculo impresionante que logra su objetivo de enganchar al público. A fin de cuentas, estamos ante un blockbuster cuyo principal objetivo es ese, pero es que además llegado cierto momento consigue una magia irrepetible con el fallecimiento de un personaje. Quien la haya visto sabrá perfectamente a qué me refiero y para el resto siempre será mejor dejar la incógnita.

Muchos ya sabréis que 'Soy Leyenda 2' lleva tiempo en marcha, y que no os sorprenda saber que Smith sigue a bordo pese al final de la película, ya que se ha tomado por ignorarlo y tomar como referencia el descartado que luego fue incluido en sus ediciones en formato doméstico. Aquí tenéis el final alternativo si todavía no lo habéis visto.

'Soy Leyenda' se emite esta noche en La 1 a partir de las 23:30, aunque queda la duda de que sucederá en el caso de que el partido de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra acabe llegando a los penaltis. Si no queréis arriesgaros, la tenéis disponible en streaming tanto en Netflix como en Max.

