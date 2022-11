¡Imperius rex! Los 6 mejores cómics de Namor, uno de los personajes fundacionales de Marvel

Es cierto que uno de los mayores males de la fase 4 de Marvel ha sido la presentación de personajes sin parar, desde los Eternos hasta los cameos de Starfox o Hércules... Y la tendencia no ha parado en una 'Black Panther: Wakanda Forever' que ha enseñado por primera vez lo que saben hacer tanto Ironheart como el villano de la función, Namor (según la propia productora, no lo olvidemos nunca, "el niño sin amor").

No eran pocos los que, después de ver lo que DC era capaz de hacer con 'Aquaman', se preguntaron para cuándo la llegada de Namor al UCM. Y es que el personaje es uno de los más veteranos de La Casa de las Ideas, tanto que cuando salió por primera vez, en 1939, Marvel aún era conocida como Timely. Curiosamente, su primera aparición tuvo lugar en un cómic, 'Motion Picture Funnies Weekly', que no terminó de imprimirse para el gran público, y que se iba a regalar a los espectadores que fueran al cine. Su primera viñeta real fue en el número 1 de 'Marvel Comics', donde también la tuvieron Ka-Zar o la Antorcha Humana original. Para que os hagáis una idea, cuando nació Namor, Superman llevaba publicándose un año y al Capitán América aún le quedaban dos para tener su primera aparición.

Son 83 años de cómics en los que el rey de los océanos sigue luciendo tan bien como el primer día, pero vamos a seleccionar solo 6 con los que empezar a conocerle mejor. Coged vuestro gorro, vuestras gafas de buceo y preparaos para zambulliros en las aguas de Atlantis al grito de "¡Imperius Rex!".

The Saga of the Sub-Mariner

Roy Thomas y su esposa Danna escribieron esta maxiserie de 12 números donde se contaban los orígenes definitivos de Namor de una vez por todas, allá por 1988. Aunque el origen del rey de Atlantis se había narrado de varias maneras en las décadas anteriores, esta serie marcó de forma definitiva la historia del mundo subacuático, la Corona Serpiente y el nacimiento del héroe. Es él el que le escribe la historia a Marrina, su segunda mujer, que murió en las páginas de 'Los vengadores' tras querer atacar Atlantis, y es un punto de entrada perfecto para conocer mejor al personaje.

Marvels

Es hacer un poco de trampa, porque Namor no es, ni lejanamente, su protagonista, pero no solo es uno de los mejores cómics de la historia, sino que nos da un acercamiento a pie de calle de lo que pudo suponer para un ciudadano (ficticio) de Nueva York la presencia en sus calles de héroes como la Antorcha Humana o Namor. El cómic, escrito y dibujado por dos leyendas como Kurt Busiek y Alex Ross, evoluciona en diferentes direcciones, pero la primera aparición del rey de Atlantis es inolvidable y da una idea de las dimensiones del poder del antihéroe. Sin paños calientes: es una obra maestra.

Los defensores

Por mucho que la serie de Netflix nos acostumbrara a ver a Puño de Hierro, Jessica Jones, Luke Cage y Daredevil juntos, lo cierto es que el grupo original estaba formado por cuatro personajes bastante más inusuales: Hulk, Doctor Extraño, Estela Plateada y Namor. ¿Que cómo fue posible que este grupo se uniera y por qué? Por suerte, Panini lo ha recopilado en 'Los defensores: origen', que contiene cómics de Roy Thomas o Gene Colan, entre otros. Palabras mayores.

Rey de Negro: Namor

Vale, vale, ya sé que es muy raro recomendar un tie-in de un evento más grande (uno de los mejores que ha tenido Marvel últimamente, por cierto), pero merece la pena. Y es que 'Rey de Negro: Namor' no tiene prácticamente nada que ver con Knull, sino que es una pequeña historia perdida de Namor que quizá no es emocionante en sus revelaciones pero sorprende con un arte absolutamente increíble obra de Ben Dewey, Jonas Scharf y el color de Triona Farrell. Atlantis pocas veces se ha visto tan viva y colorida como aquí. De verdad, sé que es raro recomendar algo así, pero ante todo, sinceridad.

Namor (1990)

Los años 90 fueron un auténtico cambio de ciclo para Namor. No podía ser menos, claro: John Byrne tomó el mando de su colección hasta el número 25 como hombre para todo y hasta el 32 haciendo los guiones. Namor se convertía en jefe de su propia empresa, apartado del agua, y por sus páginas pasaron desde Los Invasores hasta Iron Man, convirtiéndose en la puta de lanza de los cómics de la época. Panini editó la mitad de esta colección el año pasado en dos tomazos pero pueden no ser tan fáciles de encontrar. En todo caso, una corrección de rumbo curiosísima.

Namor: en las profundidades

Cualquier lista que miréis sobre Namor probablemente tendrá este como su cómic preferido. No es para menos: aunque el personaje lleve casi un siglo en Marvel, no siempre se le ha prestado la atención debida. Tuvieron que llegar Peter Milligan y Esad Ribic para presentar un relato serio, respetuoso y adulto sobre el protector del mar. Más película de terror que aventura superheroica, 'En las profundidades' es no solo uno de los mejores cómics de Namor, sino de la propia Marvel del siglo XXI. No os lo perdáis.

¡Y hasta aquí el recorrido tebeístico de un héroe muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Marvel! De momento, en el cine le han presentado como villano, pero su carácter ambiguo debería aparecer en el futuro. ¡Con deberes os dejamos, verdaderos creyentes!