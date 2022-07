'Infiel' y otras 8 adictivas series turcas para ver en streaming

El fenómeno de las series turcas es una realidad y podemos encontrar una gran variedad entre las que elegir. Si estáis a la búsqueda de alguna serie adictiva para pasar estas calurosas tardes de verano, aquí tenéis capítulos de sobra para maratonear uno tras otro.

'Mujer'

Escrita por Hande Altaylı | Reparto: Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk,Bennu Yıldırımlar

De las primeras series turcas por las que una cadena en abierto apostó en prime time y no hizo más que confirmarla como un auténtico fenómeno. La historia está protagonizada por Bahar, una mujer que se queda viuda y se queda sola al cargo de sus dos hijos. La serie ya está completa con 3 temporadas, alcanzando la friolera de 81 capítulos, así que fácilmente da para todo el verano.

Disponible en Atresplayer

'Hakan, el protector'

Creada por Binnur Karaevli | Reparto: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık

¿Quién dijo que todas las series turcas tenían que ser dramas románticos? Aquí tenemos una aventura llena de acción y fantasía protagonizada por Hakan, un joven comerciante cuya vida da un giro de 360º al entrar en contacto con una orden ancestral encargada de proteger Estambul. Hakan deberá convertirse en el protector de la ciudad, obteniendo poderes místicos de un misterioso talismán.

Disponible en Netflix

'Fatmagül'

Creada por Vedat Türkali | Reparto: Beren Saat, Engin Akyürek

Si 'Alba' os ha enganchado cosa mala, no podéis perderos la serie original en la que se basa. Fatmagül es una joven comprometida con Mustafá cuya vida se trunca cuando un grupo de amigos la persiguen en mitad de la noche y la terminan violando. La serie es bastante más dura que su adaptación española pero a su vez es una crítica feroz al tratamiento que se le da a este tema en la sociedad turca.

Disponible en Atresplayer

'Amor 101'

Escrita por Meriç Acemi y Destan Sedolli | Reparto: Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı

Ambientada en los 90, un grupo de estudiantes de instituto corren peligro de ser expulsados debido a su mal comportamiento. Nadie parece preocuparse por ellos a excepción de su profesora Burcu, que dejará el centro en breve. Para evitarlo, los chavales se unirán en un loco plan que tiene como objetivo lograr que Burcu se enamore su profesor de baloncesto y así pueda quedarse.

Disponible en Netflix

'Kara Sevda' ('Amor Eterno')

Escrita por Özlem Yılmaz, Burcu Görgün Toptaş y Anil Eke | Reparto: Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgancıoğlu.

Si echáis de menos lo que viene a ser el clásico culebrón, lleno de giros, traiciones, amores prohibidos y capítulos suficientes para no tener que pensar en buscar otra cosa, esta es vuestra serie. La más longeva de la lista (¡más de 200 episodios!), parte del improbable amor entre Kemal, de clase media, y Nihan, de familia adinerada. Ambos superan las barreras para estar juntos hasta que Kemal debe marcharse a trabajar en la mina, momento que aprovecha la familia de Nihan para casarla contra su voluntad. ¿Lograrán estar juntos?

Disponible en Mitele

'The Gift'

Escrita por Jason George y Nuran Evren Şit | Reparto: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger

Aquí tenemos un cóctel entre misterio aventuras: todo comienza con Atiye, una pintora con la vida resuelta hasta que un arqueólogo descubre en un antigup templo un símbolo que está conectado con ella. Atiye se embarcará en una búsqueda para desentrañar los secretos de su pasado y cuál es su relación con esas ruinas místicas.

Disponible en Netflix

'Infiel'

Dirigido por Neslihan Yeşilyurt y Benal Tairi | Reparto: Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen

Si hablamos de fenómenos, no podemos olvidar otro de los pelotazos de emisión en abierto que obtenido muy buenos datos de audiencia. 'Infiel' adapta la serie británica de 'Doctor Foster' y se centra en Asya, una exitosa doctora que se enfrenta a la inesperada infidelidad de su marido. Lo que empieza con una sospecha termina siendo una dura certeza: no solo su esposo le ha sido infiel con la hija de unos amigos, sino que además la ha dejado embarazada.

Disponible en Atresplayer

'Love is in the air'

Creada por Ayşe Üner Kutlu | Reparto: Hande Erçel, Kerem Bürsin

Seguimos con el salseo en 'Love is in the air', esta comedia romántica donde Eda ve frustradas sus aspiraciones para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan, un rico heredero, que le corta el grifo de repente. Este le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuera su prometida, volverá a financiar sus estudios. Al principio la tensión entre los dos es palpable pero no tardarán en empezar a conocerse mejor.

Disponible en Mitele

'Hermanos'

Escrita por Gül Abus Semerci | Reparto: Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak

Cerramos con una de las series más populares del momento. La serie está actualmente en emisión en Antena 3 y narra el día a día de cuatro hermanos huérfanos que sobreviven a pesar de sus circunstancias con el apoyo mutuo que se dan unos a otros. No obstante, conforme se vaya revelando la verdad sobre la muerte de sus padres, los hermanos deberán hacer frente a una serie de problemas de los que no podrán escapar.