Qué ver tras los Globos de Oro: 4 películas disponibles en streaming por las que los actores ganadores también se merecieron un premio

Anoche se celebró la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2023 en su intento de recuperar su condición de antesala de los Oscar tras el rechazo del año pasado en su debacle pública (el prestigio no lo recuperaron porque no puedes recuperar algo que no has tenido en primer lugar). Y uno de los pasos imprescindibles para ello es intentar adelantar quienes serán los actores que ganen los premios de interpretación.

Aquí juegan con ventaja, porque premian doble con categorías para drama y para comedia. Así se dio reconocimiento a Cate Blanchett, Austin Butler, Michelle Yeoh y Colin Farrell por sus respectivos trabajos mientras se les coloca en la lanzadera para el premio final. Nosotros vamos a aprovechar para recomendar otros trabajos de estos intérpretes que bien podrían haberles dado un galardón antes y habría sido más que merecido.

'Carol' (2015)

Dirección: Todd Haynes. Reparto: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy.

A pesar de ser de los mejores trabajos de su carrera y con la película aupada tras su paso por el Festival de Cannes, a Blanchett no le llegó su cuarto Globo de Oro ni su cuarto Oscar por 'Carol'. La actriz crea uno de los personajes más cautivadores de la década en este melodrama clásico de Todd Haynes donde vuelve a explorar a personajes poco convencionales en entornos opresivos.

'Carol' es una de esas películas que el ojo menos atento o menos dispuesto a creer que hay algo que observar puede desechar y asegurar que "no está pasando nada". Pero están pasando cosas todo el rato, a través de miradas, de interacciones sutiles, de diálogos muy calmados y elegantes que entre líneas están hablando a todo volumen. Una absoluta maravilla.

'Érase una vez en… Hollywood' ('Once Upon a Time in... Hollywood', 2019)

Dirección: Quentin Tarantino. Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Austin Butler, Margaret Qualley, Al Pacino.

Austin Butler es todavía una estrella muy joven a la que 'Elvis' le ha dado su gran oportunidad de brillar (ahí está ese Globo de Oro por actor dramático para atestiguar que ha brillado). Por tanto era más fácil pasarle por alto en proyectos anteriores, incluyendo algunos tan corales como la impresionante mirada de Quentin Tarantino a ese Hollywood tan activo como decadente que recibió la puñalada de gracia de los secuaces de Charles Manson.

Butler es uno de esos secuaces que tienen un papel activo en uno de los tramos más brutales y más hilarantes de la cinta, y él en concreto consigue estar estupendo en ambas facetas. De nuevo, es fácil no reparar en su presencia cuando hay tantas cosas pasando y tantos actores excelentes (mismamente le toca un duelo cara a cara con Brad Pitt) pero es otro de los grandes aciertos de Tarantino en un casting idílico.

'Tigre y dragón' ('Crouching Tiger, Hidden Dragon'. 2001)

Dirección: Ang Lee. Reparto: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Sihung Lung.

Después de muchos años siendo una de las mejores actrices de acción del planeta, haciendo exhibiciones físicas con artes marciales y teniendo sus notables momentos dramáticos, Michelle Yeoh ha sido reconocido por una película que celebra ambas facetas (y también le deja hacer comedia) con 'Todo a la vez en todas partes'. Aunque no es que haya dejado de hacer exhibiciones similares en el pasado.

Obviamente menos cómica, pero sí increíble en los aspectos de acción y drama, 'Tigre y dragón' fue todo un fenómeno al que todo el mundo se quería apuntar. Eso sí, los halagos se centraron en la película y en el director Ang Lee. Menos se celebró un reparto de grandes actores asiáticos, incluyendo una Yeoh extraordinaria en un rol que Hollywood intentó exportar continuamente sin el mismo éxito.

'Langosta' ('The Lobster', 2015)

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman, John C. Reilly.

Este puede ser al fin el gran año de Colin Farrell gracias a 'Almas en pena de Inisherin', después de iniciarse una rehabilitación de su carrera como actor con otra gran película de Martin McDonagh como es 'Escondidos en brujas'. A ese resurgir contribuyó también su colaboración con Yorgos Lanthimos, que empezó con la peculiar y divertidísima 'Langosta'.

Al igual que Blanchett con 'Carol', a Farrell se le dio nominación en los Globos pero no ganó, a pesar de que es uno de sus trabajos más completos. Melancólico y divertido, reflejando plenamente la desazón existencial que Lanthimos busca reflejar en su distopía minimalista. Un gran trabajo de comedia negra donde el irlandés está magníficamente empleado para sostener el conjunto.

